„Dodon înțelege că dacă nu câștigă alegerile, atunci ajunge în celula în care a stat Filat”. Declarația a fost făcută de Vladimir Voronin, fostul președinte al Republicii Moldova, care a adăugat că asistăm la o alianță informală între Igor Dodon și Ilan Șor, principalul suspect în dosarul fraudei bancare.

„Șor încearcă prin Dodon să obțină ridicarea interdicției de a intra în Rusia. Ei mereu conversează. Uitați-vă, de câte ori, Curtea de Apel încearcă, dar nu poate să pună punct în dosarul Șor. Deja toți magistrații au devenit milionari. La început milionari au devenit cei de la Curtea de Apel Chișinău, apoi de la Căușeni, acum îi fac milionari pe cei din Cahul. Apoi o să vedem cum dosarul este transmis în altă instanță și nu mai vedem punct. Judecătorul din Cahul la o ședință anunță ziua ședinței următoare, iar a doua zi pleacă în concediu. În altă dată nu vine procurorul, apoi nu vine avocatul, apoi judecătorul are probleme de sănătate. Și așa deja mai mulți ani. Vă amintiți că până la începutul acestei campanii toți vorbeau că președintele Republicii Moldova nu are împuterniciri. Același Dodon plângea, iar acum cel mai mult se implică în campanie. Dodon înțelege că dacă nu câștigă alegerile, atunci ajunge în celula în care a stat Filat. La ei, la toți, „arde”. La Șor ard problemele lui. Dodon are scopurile lui. Toți sunt legați unii cu alții”, a declarat Vladimir Voronin într-un interviu pentru deschide.md.

Fiind întrebat despre cum apreciază prestația lui Igor Dodon, dar și cea a candidatului Partidului Șor, Violeta Ivanov, care au făcut parte cândva din PCRM, liderul comunist a negat faptul că aceștia ar fi discipolii săi. „Eu nu i-am învățat să trădeze. Eu nu i-am învățat să fie corupți. Nu am cerut de la ei ceva neobișnuit. Le-am cerut doar să lucreze cinstit și să respecte legile. Cu părere de rău, am văzut că pentru ei contează doar interesul personal. Astăzi în R. Moldova politica este o afacere. Noi nu avem o politică adevărată moldovenească, conform conceptelor, standardelor, programelor partidelor. Astăzi noi avem corupție politică, avem mafie politică. Iată de ce ei azi și umblă dintr-o parte în alta. Această Ivanov, am fost la guvernare și ea a fost cu noi. Au venit democrații – ea a plecat la ei. Apoi Plahotniuc a vândut-o lui Șor. Această Ivanov este propusă la funcția de președinte anume de Plahotniuc, nu de Șor. Ilan Șor îndeplinește indicația lui Plahotniuc. Acum, ei vor să acumuleze mai multe voturi cu Ivanov pentru ca în turul II să le vândă lui Dodon în schimbul revenirii lui Șor acasă. Iată cu ce se ocupă ei!”, a menționat Voronin.

Totodată, fostul președinte al Republicii Moldova a remarcat că aceasta nu este politică, iar cetățenii sunt folosiți ca niște instrumente.