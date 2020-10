O companie din Republica Moldova va lansa pe piaţă bere din vişine. După doi ani de experimente şi încercări mai puţin reuşite, s-a obținut o reţetă ce combină tradiţia belgiană şi gustul fructelor autohtone, notează TVR Moldova.

Un producător de bere din Bălţi a pornit proiectul după ce a vazut că europenii consumă cu plăcere bere din vişine. Pentru că în Republica Moldova sunt destule livezi, a trecut la acţiune. A început cu experimente care deseori au fost nereuşite şi costisitoare.

„Vişina are gustul acesta specific de fruct intens aromat, dacă am fi folosit altceva nu se simțea gustul ăsta plăcut. Au fost teste foarte multe, am vărsat foarte mult must de bere, dar până la urmă am reuşit”, a declarat berarul Vitalie Cumurciuc.

Experimentele au durat doi ani. Berarii au colindat livezi şi încercat mai multe soiuri pentru a obţine gustul cel mai bun. S-au produs câteva sute de litri pentru a vedea reacţia consumatorului.

„Este o provocare a stilului Belgian. Este o bere cu nuanţe de fructe şi sâmburi. Este dulcie, puţin acrie”, a precizat directorul de vânzări Iurie Pântea.

Producătorul îşi propune să lanseze oficial o astfel de băutură în magazine şi berării. Fabrica care va produce berea din vişine şi-a început activitatea în anul 1906 şi de atunci lucreaza neîntrerupt.