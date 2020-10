„În cazul unui om care ar avea cât de cât responsabilitate și demnitate ar fi trebuit să își dea demisia şi ar fi trebuit să se retragă imediat din viața politică”. Astfel, a comentat Maia Sandu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, investigaţia publicată de Rise Moldova şi Dossier Center, care arată că Igor Dodon colaborează cu serviciile secrete ale Federației Ruse.

Mai mult, potrivit sursei, Igor Dodon ar fi trebuit să-și dea demisia din funcția de șef al statului încă atunci când au apărut informațiile cu punga cu bani primită de la Vlad Plahotniuc.

„Concluziile sunt două – Igor Dodon este un om slab, controlat şi nu poate să dețină o asemenea funcție, nu se potrivește cu funcția de președinte. Și a doua – avem instituții foarte slabe. Vorbim de atâta timp că statul nostru este capturat, iată acesta este un exemplu când instituțiile noastre nu au putut să prevină aceste lucruri”, a explicat Maia Sandu.

Fiind întrebată despre acțiunile pe care ar trebui să le întreprindă opoziția în condițiile în care în public au apărut astfel de informații, liderul PAS a menționat că aceasta trebuie să solicite instituțiilor statului să ia măsuri.

„Bineînțeles că trebuie să mergem în instituții, să cerem să se facă dreptate și să se ia măsuri. Problema este că atât timp cât aceste instituții sunt subordonate lui Igor Dodon, instituțiile nu fac nimic. Este exact așa cum a fost și cu Plahotniuc, noi am mers în instituțiile statului, acestea sunt paralizate din cauza controlului și nu se întâmplă nimic. Noi am mers la actualul procuror general atunci când au apărut imaginile video cu banii pe care i-a luat Igor Dodon de la Plahotniuc şi aţi văzut ce răspuns am primit. Impresia mea până acum din acțiunile lui Stoianoglo, este că el nu vrea să se ocupe de corupția politică, el crede că nu e treaba procuraturii, iar asta este greșit„, a subliniat Maia Sandu în cadrul unei emisiuni.

În context, candidatul PAS a mai menționat că ai săi colegi au mers la SIS pentru a afla ce spune instituția în raport cu toți consultanții lui Igor Dodon. „Dacă se dovedește că are consultanță și nu este raportată la CEC, este o încălcare gravă a legislației și concurentul electoral trebuie să fie sancționat„, a mai punctat Maia Sandu.

Amintim că o investigație realizată recent de „Dossier Center” şi Rise Moldova arată că actualul președinte Igor Dodon colaborează cu serviciile rusești încă de pe vremea când era membru al PCRM, iar în prezent își coordonează cu FSB-ul până și discursurile pe care urmează să le rostească, inclusiv de la tribune internaționale, din numele R. Moldova.