Recent, președintele Igor Dodon a vorbit despre riscul anulării alegerilor prezidențiale, dar și despre situația politică din Republica Moldova după 1 noiembrie 2020.

Astfel, potrivit șefului statului ar exista trei scenarii după data de 1 noiembrie 2020. „Primul scenariu – câștigă actualul președinte, Igor Dodon; al doilea scenariu – câștigă alt candidat la funcția de președinte și al treilea scenariu – nu au loc alegerile. Haideți puțin să le descriem. Al treilea – când pot să nu aibă loc alegerile prezidențiale? În două cazuri: sau dacă noi le vom amâna în legătură cu COVID, dar eu consider că ele nu trebuie amânate, știți poziția mea, pentru că să le amâni pe trei luni, în februarie nu o să fie situația mai simplă în plină iarnă, de aceea alegerile trebuie petrecute acum. Al doilea risc este dacă oamenii nu vor ieși la vot în proporție de o treime din numărul total de alegători incluși în listele electorale, asta-i 1.100.000 de cetățeni și dacă nu vor ieși oamenii la vot, atunci peste două săptămâni trebuie repetate și acolo cvorumul iar e o treime, și evident că dacă nu iese lumea pe 1 noiembrie, nu iese nici pe 15 și atunci alegerile se anulează și se începe iar procedura de la început. Acesta este riscul cel mai mare în situația actuală”, a declarat Igor Dodon pentru Europa Liberă.

De asemenea, șeful statului s-a referit și la situația politică din Republica Moldova în cazul altor două scenarii. „Ce se întâmplă în primul scenariu, dacă actualul președinte învinge? Atunci cel mai probabil noi o să avem o anumită stabilitate politică. Noi avem 37 de deputați în parlament, noi avem coaliție cu PD-ul care are 11, noi avem discuție, înțelegere cu cei trei independenți care sunt acum în parlament, adică noi 51 de deputați, 52 sunt, n-o să fie crize politice, n-o să fie destabilizare, o să treacă perioada postelectorală, eu o să invit partidele și o să discutăm ce facem: mergem la alegeri anticipate imediat în primăvară sau trecem iarna, vedem care-i situația cu COVID-ul, cum ieșim din iarnă și luăm decizia când facem alegeri parlamentare anticipate, dar la sigur în primul scenariu o să fie o anumită stabilitate politică, pentru că chiar dacă mergem la anticipate – mergem cu guvernul acesta, până la numirea altui guvern nu o să fie niciun fel de turbulențe politice”, a dat asigurări candidatul independent susținut de PSRM la prezidențiale.

Însă, în cazul în care va câștiga un alt candidat, Dodon a avertizat că se va începe o dezmăț politic în Republica Moldova. „Ce se întâmplă în scenariul numărul doi, dacă învinge alt candidat la funcția de președinte, care nu are 37 de deputați în parlament, în cel mai bun caz are 12, 13 sau 14? La sigur o să dorească să schimbe guvernul, se începe conflictul între președintele țării și guvern, și parlament, și se începe o destabilizare totală în țară, și minimum șase-opt luni noi suntem în perioadă de turbulență și de destabilizare. De aceea chiar și mulți din cei care își doresc alt candidat, după ce discut cu ei cu aceste argumente, toți spun: nu, nouă nu ne trebuie destabilizare acum, nouă ne trebuie să fie pace, liniște, să conlucreze instituțiile statului, să trecem de toate crizele acestea cu COVID, cu tot absolut și pe urmă o să vedem. De aceea în primul caz – cu actualul președinte, cel mai probabil, o să fie o anumită claritate, stabilitate politică până la alegeri anticipate, într-al doilea caz o să fie un dezmăț total politic”, a mai subliniat președintele pro-rus de la Chișinău.