Igor Dodon, candidatul independent susținut de Partidul Socialiștilor la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, a recunoscut că vorbește în cadrul întâlnirilor electorale despre românii din țară și despre România.

„Eu am fost recent, cu două zile în urmă în Nisporeni, am avut întrevedere cu mai multă lume acolo, alături e România. Și eu tot timpul le spun: „Românii ne sunt frați, eu consider că sunt frați, dar când 200-300 de oameni vin la întrevederi și eu spun: fratele îi frate, și toți spun, bine, ei spun că brânza e cu bani, dar eu spun – frate-frate, dar fiecare să fie gospodar la dânsul acasă. Noi îi stimăm, îi respectăm că sunt frații noștri, noi mergem la ei în ospeție, ei vin la noi, dar fiecare cu statul lui”, a declarat Igor Dodon pentru Europa Liberă.

Potrivit lui Dodon, un președinte al Republicii Moldova „trebuie să țină la statalitatea țării sale și nu trebuie să pledeze pentru lichidarea statului”.