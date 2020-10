Victor Turculeţ, un bărbat de 55 de ani din comuna Valea Trestieni, R. Moldova, nu a mai văzut lumina zilei de 15 ani. De atunci, deși trăiește în întuneric, este optimist și nu a căzut pradă disperării, ci s-a înarmat cu multă putere, reuşind astfel să înfrunte toate provocările vieții.

„Mai încurc ziua cu noaptea, dorm ziua, iar noaptea nu pot dormi. Ştiu câte tufe sunt în grădină, câţi haragi, cum să nu ştiu dacă sunt pe mâna mea?! Ascut haragi, curăţ porumb, fac urluială, mătur în ogradă dacă trebuie. Nu mă plâng, stric ouă, le pun într-o tigaie, penesc, ajut la penit păsări, tot ce trebuie, ajut soţia, că ea nu reuşeşte tot”, spune bărbatul, potrivit Albasat.md.

Viața lui Victor Turculeţ s-a schimbat acum 15 ani, când într-o dimineață a realizat că şi-a pierdut vederea. De când s-a născut a avut deficienţe de vedere, însă putea să vadă măcar 30 %. Chiar dacă a bătut la uşile medicilor şi a fost operat, aceştia nu au putut să-i readucă raza de lumină.

Totuși, în pofida tuturor greutăţilor, bărbatul a reuşit în anul 2005 să-şi deschidă o afacere cu o presă de ulei. Acesta povesteşte că a luat hotărârea după ce a auzit la radio despre un proiect de finanţare din Olanda, destinat persoanelor cu deficienţe de vedere. Astfel, a primit un grant în valoare de 1.000 de euro, dintre care jumătate din sumă a rambursat-o după un an.

„A spus la radio că la nevăzători se dă ajutor ca să facă o afacere. Eu am sunat la Nisporeni, apoi la Chişinău şi m-au chemat acolo, m-au consultat. Mi-au dat bani şi am luat oloiniţa. Nu era în sat deloc. Mi-au dat un grant de o mie de euro, dar am întors jumătate înapoi. Ei au fost aici şi au văzut oloiniţa şi am spus că nu am bani. Mi-au mai dat bani, am mai pus şi eu şi am făcut un sarai ca să duc oloiniţa aici şi moara”, își amintește Victor.

Majoritatea sătenilor veneau la oloiniţa lui Victor Turculeţ, însă în ultimii ani numărul clienţilor a scăzut. Acum abia mai vin 2-3 localnici pe săptămână. Pentru 100 de kg de floarea-soarelui, bărbatul ia 4 euro.

„Uleiul acesta e bun, pentru că e vegetal, nu este prăjit. E cel mai bun pentru organele interne: ficat, pentru toate. Numai că e rău că nu este răsărită. Oamenii care au dat de gust şi ştiu ce înseamnă calitate vin din satul Grozeşti, din satele vecine”, mai spune acesta.

Pe lângă oloinţă, Victor Turculeţ şi-a deschis şi o moară. Bărbatul recunoaşte că fără soţia sa i-ar fi mult mai greu. Aceasta îl ajută mult, iar toată gospodăria este în mâinile ei.

Pe teritorul Republicii Moldova sunt peste 9.000 de persoane nevăzătoare, potrivit datelor Societăţii Orbilor din R. Moldova.