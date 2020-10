Candidatul Blocului Electoral Unirea la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Dorin Chirtoacă a acuzat Comisia Electorală Centrală că face jocul socialiștilor și al Rusiei. Se întâmplă după ce politicianul a primit un răspuns din partea autorității electorale la o sesizare care îl viza pe candidatul Igor Dodon.

„Examinare suspiciunilor precum că Igor Dodon, candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, este agent al serviciilor speciale ale unui alt stat nu ține de competențele funcționale ale Comisiei Electorale Centrale”, se arată în răspunsul oficial.

Mai mult, potrivit CEC, contractarea serviciilor de consultanță în domeniul organizării campaniei electorale din străinătate, prestate de persoane fizice sau juridice, nu este interzisă de prevederile legale.

De cealaltă parte Dorin Chirtoacă susține că legea interzice asemenea practici. „CEC face jocul PSRM, FSB și al Rusiei Comisia Electorală Centrala s-a compromis definitiv – ne spune că ofițerii FSB de la sediul PSRM sunt „consultanți electorali”. În răspunsul său, la demersurile noastre, CEC face referire la niște „consultanți electorali” din străinătate care sunt angajați în campania lui Dodon. De fapt, legea interzice asemenea practici, iar în cazul unor scrutine precedente, astfel de „polit-tehnologi” au fost identificați și expulzați. În demersul nostru noi nu am spus nimic despre pretinși „consultanți electorali”, ci am făcut referire expres la ofițeri FSB implicați in campania lui Dodon. CEC a acceptat existența lor la sediul PSRM (mai ales că erau și poze anexate), dar i-a calificat, de la sine putere – „consultanți electorali din străinătate” , adăugând inepția că acest lucru ar fi permis de lege. CEC și-a scos masca și și-a dat arama pe față. Unde mai sunt alegerile libere si corecte? Alegerile sunt deja fraudate. Frauda mai poate fi oprită prin vot masiv pentru Unire, pentru Europa și împotriva lui Dodon”, menționează candidatul Blocului Electoral Unirea la alegerile prezidențiale din Republica Moldova.

Amintim că la 19 octombrie 2020, Dorin Chirtoacă a cerut Comisiei Electorale Centrale excluderea lui Igor Dodon din cursa pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova.

Reacția politicianului a venit după investigația realizată de „Dossier Center” şi Rise Moldova care arată că actualul președinte și candidat independent pentru un nou mandat, Igor Dodon colaborează cu serviciile rusești încă de pe vremea când era membru al PCRM, iar în prezent iși coordonează cu FSB-ul până și discursurile pe care urmează să le rostească, inclusiv de la tribune internaționale, din numele R. Moldova.