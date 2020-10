Ludmila Sfîrloagă, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova, actual consilier județean a venit cu un mesaj pentru basarabeni înaintea alegerilor prezidențiale de duminică, 1 noiembrie 2020.

„Dragi prieteni basarabeni! Vă iubesc și vă stimez! Am încredere în capacitatea voastră de a alege un viitor românesc pentru voi și familiile voastre! Fiți lucizi și neinfluențați de promisiuni deșarte! Știți ca Romania v-a stat alături necondiționat! Nu menționez decât câteva proiecte în care am fost mai mult decât parteneri: SMURD, grădinițe, Sala cu orgă, Muzeul de Istorie, microbuze, gazoduct, mii de proiecte realizate în parteneriat cu autoritățile locale, etc. Va iubim și vă așteptăm în Romania Mare! Să va dea Dumnezeu putere în a alege calea dreaptă!”, a transmis consilierul județean din Prahova.

Amintim că la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, care vor avea loc, duminică, 1 noiembrie 2020, s-au înregistrat opt candidați. Este vorba despre Renato Usatîi (PPPN), Andrei Năstase (PPDA), Tudor Deliu (PLDM), Violeta Ivanov (Partidul Politic Șor), Maia Sandu (PAS), Igor Dodon, (candidat independent), Octavian Țîcu (PUN) și Dorin Chirtoacă (Blocul Electoral Unirea).