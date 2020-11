Renunțarea la pensiile speciale, limitarea la două mandate a activității parlamentarilor și primarilor, referendumuri obligatorii, micșorarea numărului de parlamentari și depolitizarea administrației publice, sunt măsurile pe care Alianța pentru Unirea Românilor le va lua de urgență din Parlamentul României, anunțate de George Simion, copreședintele formațiunii, sămbătă, într-o conferință de presă.

„Vorbim de restartarea profundă a sistemului politic românesc. Încă din prima zi de mandat, toți parlamentarii AUR vor face cereri pentru a renunța la acele aberante pensii speciale care nu au putut fi îndepărtate nicicum până acum. Dorim limitarea la două mandate a activității parlamentarilor și primarilor. Sunt suficiente două mandate pentru ca un parlamentar sau un primar să demonstreze ce poate. Unii sunt demnitari pe viață. Referendumurile trebuie să devină obligatorii. Și-au bătut joc de conceptul de alegeri libere, de conceptul de democrație aceste partide ale sistemului în ultimii 30 de ani. Am fost la atâtea referendumuri în ultimii ani, referendumuri care nu s-au aplicat, deci, am participat degeaba la ele. Numărul parlamentarilor trebuie să fie sub 300 și maxim 300 de parlamentari pentru că așa a votat poporul român”, a afirmat George Simion în cadrul conferinței din fața Academiei Române, Catedralei Mântuirii Neamului și Casei Poporului.

Astfel, AUR solicită ca referendumurile să devină obligatorii, iar în cazul în care Parlamentul nu transformă în lege rezultatul unui referendum în termen de 30 de zile, Parlamentul să fie dizolvat automat.

„AUR dorește depolitizarea administrației publice. Din păcate, s-a ajuns până la femeia de serviciu să aibă carnet de partid. Ceea ce propune AUR este eliminarea numirilor politice din administrația publică, din toate deconcentratele, din toate consiliile de administrație, în ciuda ideii de ierarhie a valorilor, în ciuda ideii de meritocrație. Tocmai de aceea am pus pe listele de parlamentari AUR oameni din afara partidului AUR, buni profesioniști. Profesioniștii sunt AUR-ul neamului românesc, de aceea vom propune buni profesioniști pentru funcțiile de conducere a țării. Este timpul să schimbăm România și trebuie să începem cu noi. Partidele actuale, partidele sistemului ajung la putere doar pentru a-și angaja membri de partid în funcțiile publice”, a mai adăugat Simion, copreședinte AUR și candidat la Camera Deputaților, pe prima poziție a listei AUR pentru București.

Alte măsuri pentru reformarea din temelii a clasei politice se referă la renunțarea finanțării de la bugetul de stat a partidelor politice, interzicerea traseismului politic și instituirea unui contract între aleși și alegători.

„Dreptatea pentru România nu o putem face cu actuala clasă politică. Primul proiect de lege pe care îl vom susține, senatori și deputați, în Parlamentul României, imediat ce vom fi aleși, se referă la renunțarea finanțării de la bugetul de stat a partidelor politice parlamentare. Puțină lume știe că de vreo 12 ani încoace, partidele parlamentare sunt subvenționate masiv de la stat. Anual, între 50 și 100 de milioane de euro merg pentru activitățile de partid, în condițiile în care partidele ar trebui să se finanțeze din cotizații, donații sponsorizări și alte activități la care au dreptul prin lege”, a subliniat Claudiu Târziu, copreședinte AUR și candidat la Senat, pe primul lor pe lista AUR pentru București.

De asemenea, AUR consideră că traseismul politic în timpul mandatului ar trebui interzis, iar activitatea parlamentarului monitorizată atent de partid.

Atâta vreme cât mandatul este obținut pe o listă de partid, nu uninominal, înseamnă că partidul a garantat pentru tine, te-a ajutat să obții acel mandat, partidul răspunde în condițiile în care tu nu îți împlinești mandatul și de aceea trebuie să rămâi loial partidului până la finalul mandatului, în caz contrar, demisionezi și îți depui mandatul și îl lași pe altul care poate face echipă cu partidul care te-a adus în Parlament. Nu în ultimul rând, dorim să instituim un contract între aleși și alegători, altfel spus, am dori ca prin lege, mandatul reprezentantiv al parlamentarului să devină mandat imperativ. Dacă parlamentarul nu își respectă promisiunile electorale pentru care a fost ales, să poată fi revocat din funcție”, a explicat Târziu.

Alianța pentru Unirea Românilor, partidul extraparlamentar cu numărul cel mai mare de candidați și cea mai nouă forță politică din țară, consideră că aplicarea pachetului de măsuri pentru restartarea sistemului politic românesc reprezintă șansa electoratului de a-și recăpăta încrederea în clasa politică, dar și șansa clasei politice de a-și recăpăta onoarea.

Prima poziție pe lista AUR pentru Diaspora este ocupată de Boris Volosatîi, directorul liceului român-francez „Gheorghe Asachi” din Chișinău.