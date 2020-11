Igor Şarov, ministrul revocat al Educației, Culturii și Cercetării a venit cu un mesaj către profesori, oameni ai culturii, cercetători, sportivi și tinerii din Republica Moldova. Reacția vine după ce luni, 9 noiembrie, premierul Ion Chicu a anunțat că i-a revocat din funcție pe cei patru miniștri ai Partidului Democrat.

Potrivit acestuia, timpurile grele impun și decizii pe potrivă. „Dragi colegi, profesori, rămân, în continuare colegul Dvs., care-și va pune întreaga pricepere profesională la propășirea sistemului educațional, menținând credincios valorile naționale și cele europene, pe care le-am promovat în cadrul tuturor proiectelor educaționale inițiate de Minister și pentru care am avut susținerea majorității corpului profesoral din Republica Moldova. Dar, în primul rând, grija mea a fost să vă știu sănătoși, profesori și elevi, protejați de riscul infectării. Am găsit să răspundem împreună provocării de a face școală de acasă, continuând procesul de instruire prin elaborarea și derularea programelor online. Am filmat sute de ore de prezentări ale profesorilor, am organizat zeci de programe de pregătire ale cadrelor didactice pentru elaborarea materialelor digitale specifice învățământului online, am desfășurat conferințe științifice cu participarea unor personalități notorii din domeniul educației și cercetării din țară și de peste hotare. Am asigurat baza materială pentru elevi și profesori, dotându-i cu calculatoare și tablete. Efortul n-ar fi dat roade în lipsa unei echipe, motiv pentru care doresc să mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături: colegilor de la minister, managerilor, cadrelor didactice din toate nivelurile de învățământ. Nu în ultimul rând, le mulțumesc elevilor care au înțeles să accepte provocările realității să ne dea uneori nouă, adulților, lecții de înaltă ținută și responsabilitate civică.

Bineînțeles, au fost făcute multe, dar nu suficient pentru a asigura toate nevoile sistemului nostru de educație. Reforma și adaptarea la sistemul hibrid de învățare trebuie să continue, indiferent de echipa care va prelua cârma ministerului.

Dragi profesori, cine dacă nu breasla noastră este chemată să inspire încredere și speranță în timpuri atât de complicate? Forța noastră stă în crezul nostru în bine și adevăr, iar dincolo de izolarea asumată, vom găsi întotdeauna resurse să fim aproape de elevii noștri prin gândirea pozitivă creatoare, prin modelul de credință pe care-l împărtășim, prin convingerea că impactul nostru poate depăși cadrul strict profesional. Depinde doar de noi înșine”, a punctat ministrul revocat din funcție.

Igor Șarov s-a adresat și către cercetători, rolul cărora este unul crucial mai ales în aceste provocări globale. „Dragi oameni de știință, cu ales respect, vă rugăm să fiți alături de toate domeniile vieții. Soarta noastră depinde de flexibilitatea, dar și de creativitatea Dumneavoastră! Vă doresc să avansați cercetarea și inovarea. Investiția în formare și educație suplimentară este prioritară oriunde sunt promovate noile tehnologii și procese. Numai în acest fel ne putem pregăti pentru viața de zi cu zi în lumea conectată digital. Numai în acest fel putem motiva oamenii și companiile să participe la procesul de inovare. Și numai în acest fel putem promova un spirit inovator în Republica Moldova”, a menționat sursa.

Totodată, ministrul revocat al Educației, Culturii și Cercetării a venit cu un mesaj către oamenii din domeniul culturii cărora le-a mulțumit și le-a urat inspirație și reziliență. Nu au rămas neobservați nici sportivii, antrenorii, managerii de cluburi și de federații, medicii și jurnaliști sportivii, arbitrii și voluntari în domeniul sportului, dar și tinerii, cărora ministrul le-a mulțumit pentru implicare.