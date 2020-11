Parcul central „Grigore Vieru” din Cahul va fi renovat datorită sprijinulul financiar al UE şi aportului autorităţilor publice locale. În prezent, teritoriul parcului arată ca un adevărat şantier, lucrările de renovare fiind în toi. Se lucrează intens la pavarea şi iluminarea aleilor, plantarea arborilor decorativi, crearea unui sistem de irigare, construcţia unui havuz muzical şi instalarea mobilierului urban.

„Renovarea parcului este un proiect prioritar pe care ni l-am propus în acest an. Va fi construit în faţa monumentului „Ioan Vodă cel Cumplit” un havuz. Practic deja se pune fundaţia acestui havuz. De asemeni vor fi două cişmele cu apă pe teritoriul parcului. Este vorba despre reconstrucţia aleilor, iluminatul pe tot teritoriul parcului. Acolo unde vor fi pilonii de iluminat am prevăzut posibilitatea de a putea fi încărcat un telefon, ar putea fi prize. De asemenea, am discutat cu operatorii care furnizează servicii de internet pentru a instala serviciul de wifi pe tot teritoriul parcului. Ce ţine de mobilier urban: bănci, coşuri de gunoi şi nu mai puţin important completarea parcului cu arbori”, spune Nicolae Dandiş, primarul municipiului Cahul, potrivit ziuadeazi.md.

De asemenea, șeful Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, Peter Michalko, a subliniat că orașul Cahul este o alegere potrivită, fiind un centru important din regiunea de sud.

„Este şi regiune vecină cu Uniunea Europeană şi cine dacă nu locuitorii oraşului Cahul trebuie să simtă acest parteneriat şi impactul pentru calitatea vieţii pe care vrem să o vedem în toată ţara. Este foarte important să aducem oamenilor rezultate tangibile cât mai devreme şi cât mai aproape de priorităţile pe care ei le au şi le simt în viaţa de zi cu zi”, a afirmat acesta.

Locuitorii orașului se arată încântați de noile proiecte derulate cu sprijinul Uniunii Europene.

„Parcul este unul din puţinele locuri din oraş unde poţi să vii să te relaxezi, împreună cu familia sau prietenii, doar că nu prea aveam multe alternative de agrement, băncile nu s-au pastrat de-a lungul timpului, terenurile de joacă pentru copii s-au distrus, sper ca după ce va fi restaurat oamenii vor începe să preţuiască lucrurile frumoase. Mă bucur că în sfârşit a ajuns şi rândul parcului central să fie renovat, pentru că aleile erau în stare deplorabilă, era practic imposibil să te plimbi cu copilul prin parc”, spun cahulenii.

Parcul Central „Grigore Vieru” are o suprafaţă totală de 6 hectare şi este un nod de conexiune a centrului cu alte sectoare din municipiu. Pe teritoriul parcului se află Catedrala „Sfântul Mihail şi Gavriil”, monumentul lui Ioan Vodă cel Cumplit, bustul lui Grigore Vieru, iar în imediata vecinătate a parcului este clădirea Teatrului „Bogdan Petriceicu Haşdeu” şi Muzeul Ţinutului Cahul.

Suma totală a acestui proiect este de 12 milioane lei dintre care 1,8 milioane lei este contribuţia bugetului local.