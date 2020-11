Boris Volosatîi, directorul liceului român-francez „Gheorghe Asachi” din Chișinău, a declarat că problemele Republicii Moldova și ale românilor de pretutindeni pot fi rezolvate doar prin reunirea României cu R. Moldova.

„Pe parcursul întregii mele activități în calitate de director am încercat să promovez adevărul istoric și geografic pe toate căile, am folosit orice platformă posibilă pentru a multiplica această poziție a mea și a celor care trăiesc în alt stat și nu acasă. Am participat la mai multe acțiuni politice, dar interesul a fost același, de a aduce mesajul unionist în spațiul public, de a ieși din găoacea unui director de liceu care face acest lucru la toate întâlnirile posibile și imposibile”, a subliniat Volosatîi despre motivele pentru care a intrat în politică.

Boris Volosatîi este candidatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) la alegerile parlamentare din România, pe circumscripția români din afara granițelor.

„Drumul spre Europa merge prin București, iar cei care astăzi spun că unirea e un lucru bun, dar nu este acum timpul, trișează sau nu spun adevărul. Există un singură răspuns la toate problemele Republicii Moldova și ale românilor de pretutindeni: reunirea țării”, a mai spus candidatul AUR.

Acesta spune că știe mai bine ca oricare alt politician problemele românilor din străinătate, pentru că sunt problemele cu care se confruntă el și familia lui.

„Schimbarea o va face doar o forță nouă și AUR este o forță nouă, cu o viziune nouă, cu oameni noi care știu ce și cum să facă să meargă bine. Sunt român în afara hotarelor țării, este nu o comunitate istorică, ci o parte a țării ruptă de la patria mamă. Problemele lor sunt cunoscute pentru că sunt problemele mele, ale familiei și copiilor mei, de aceea și cred că acele patru locuri care sunt date pentru diaspora sunt puține, este nevoie de mult mai mult pentru a reprezenta aceste milioane plecate”, a mai subliniat Boris Volosatîi, prezent în cadrul unei emisiuni de la 10 TV.

Alianța pentru Unirea Românilor este cel mai noi înființat partid din România, conservator, format din patrioți care nu au mai făcut politică în ultimii 30 de ani.