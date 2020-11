Organizarea vizitei lui Klaus Iohannis la Chișinău reprezintă una dintre prioritățile președintelui ales al R. Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute astăzi de Maia Sandu, care a vorbit despre principalele obiective din următoarea perioadă.

Astfel, președintele României ar urma să întreprindă o vizită oficială la Chișinău, imediat după învestirea Maiei Sandu în funcție. „În primele săptămâni după inaugurare vom organiza vizita Președintelui Klaus Iohannis la Chișinău și o întrevedere cu Președintele Zelensky”, a anunțat președintele ales al R. Moldova.

Totodată, sursa a remarcat că în mai puțin de două săptămâni, a scos politica externă a R. Moldova din comă. „Am început să refacem relațiile cu România și cu Ucraina. Chiar luni, după alegeri, am avut convorbiri telefonice cu Președintele Iohannis și Președintele Zelensky. Am primit felicitări și asigurări de susținere din partea liderilor de țări din Uniunea Europeană și conducerii instituțiilor UE. Am primit mesaje de felicitare din Rusia, SUA, China și foarte multe alte țări și organizații regionale și internaționale. Această deschidere ne oferă noi oportunități în plan internațional. Vreau să avem o politică externă care să aducă beneficii concrete cetățenilor. Vreau să transformăm Moldova într-un stat european și să avem relații foarte bune, respectuoase și demne și cu ceilalți parteneri externi”, a punctat Maia Sandu.

Totodată, președintele ales al R. Moldova a menționat că va solicita ajutor de la partenerii externi pentru depășirea crizei sanitare și economice, inclusiv sub formă de donații de echipamente, teste și alte consumabile. „În cadrul proiectelor de cooperare cu UE și România voi pune în discuție asigurarea Republici Moldova cu vaccin anti-COVID într-un termen cât mai restrâns posibil”.

O altă prioritate este asigurarea unui buget de stat pentru oameni. În acest sens, Maia Sandu a solicitat Guvernului să prevadă mai mulți bani pentru domeniul de sănătate și sprijin financiar agenților economici afectați de pandemie.

Totodată, Maia Sandu se va axa și pe asigurarea unei justiții corecte. În acest sens, ea va propune o nouă componență a Consiliului Suprem de Securitate și un nou mecanism de activitate. Astfel, cele mai răsunătoare dosare, precum cele referitoare la furtul miliardului, Landromatul rusesc și concesionarea aeroportului, vor fi primele subiecte puse în discuție în cadrul consiliului.