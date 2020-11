Unirea cu România ar duce la o protecție mai eficientă a drepturilor tuturor comunităților etnice din R. Moldova și ar pune căpătat speculațiilor fără sens care au loc. Astfel a reacționat Mișcarea Politică Unirea la inițiativa legislativă a socialiștilor privind statutul limbii ruse, prin care „Igor Dodon ar încerca să-și arate loialitatea față de Moscova”.

Astfel, MPU a amintit că legislația națională, Constituția și legile RM, precum și cea internațională, la care R. Moldova este parte, prevăd aceleași drepturi pentru toate grupurile etnice și toate limbile vorbite de acestea, fără să permită plasarea unei limbi, în cazul de față a limbii ruse, ca limba vorbită de comunitatea rusă din RM, deasupra limbilor și drepturilor celorlalte grupuri etnice, ceea ce ar reprezenta o discriminare și o insultă în adresa lor. În ceea ce privește limba de comunicare interetnică pe teritoriul unui stat, aceasta în mod firesc este limba oficială a fiecărui stat în parte, in cazul dat – limba română.

Mai mult sursa a venit cu exemple similare din legislația României, referindu-se la Legea administrației publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001 . „Aceasta prevede la art. 19 că „în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, precum şi serviciile publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu aceştia, şi a limbii materne, în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale prezentei legi şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte.” Această prevedere legală din Romania este recunoscută în Europa și in lume, ca fiind generoasă în raport cu minoritățile naționale și, evident, conformă cu standardele internaționale în materie”.

Potrivit MPU, dacă am aplica aceleași reguli și criterii dincoace de Prut, am constata că acestea vizează comunitatea rusă, doar în 16 din peste 1600 de localități ale R. Moldova – adică sub 1% – în care ponderea cetățenilor, de etnie rusă, depășește 20% din populație.

„Astfel, devine încă o dată evident faptul, că UNIREA cu România ar duce la o protecție mai eficientă a drepturilor tuturor comunităților etnice din RM și ar pune căpătat speculațiilor fără sens care au loc”, a concluzionat Mișcarea Politică Unirea.

Mai mult, sursa a constatat că inițiativa legislativă a celor trei deputați socialiști „este o fumigenă fără sens, o chestiune lipsită de actualitate, cuprinsă, deja, de circa 20 de ani, în legislația RM, dar nefuncțională, întrucât contravine modului firesc în care minoritățile naționale înțeleg să-și exercite drepturile lor, precum și standardelor internaționale, în materie”.

Prin urmare, Mișcarea Politică Unirea le-a recomandat celor trei socialiști să-și dea demisia din funcția de deputat, „cu motivația – prostie, populism și necunoaștere a legislației R. Moldova”. „Această inițiativă legislativă mai urmărește un scop, și anume, unul slugarnic, ca Dodon să pună pe masă lui Kozak, în cadrul ultimei vizite ca șef de stat la Moscova, această „lege” drept dovadă a loialității, în schimbul protecției pentru corupția de care va fugi să răspundă, după modelul lui Ianukovici”, se mai arată în declarație.

De asemenea, MPU atenționează că dacă această inițiativa va ajunge pe ordinea de zi a Parlamentului de la Chișinău, urmează a fi sesizată Curtea Constituțională, „care, cu siguranță, o va declara neconstituțională pentru motivele menționate mai sus, iar Dodon și cei trei deputați – urmează a fi trași la răspundere penală și pentru înaltă trădare de Patrie”.

Amintim că recent, deputații socialiștii Bogdan Țîrdea, Adrian Lebedinschi și Vasile Bolea au înaintat un proiect de lege care ar oferi un statut special limbi ruse în Republica Moldova.