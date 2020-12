Ambasada SUA în R. Moldova critică decizia luată în Parlamentul de la Chișinău privind anularea alocării terenului fostului stadion Republican pentru construcția unui nou sediu al Ambasadei SUA.

„Statele Unite regretă și critică adoptarea de astăzi a legislației de abrogare a Legii nr. 151 din 2018, ce autoriza vânzarea terenului fostului Stadion Republican către Statele Unite pentru construirea unui nou Complex al Ambasadei. Statele Unite au negociat în bună-credință cu guverne succesive ale Republicii Moldova timp de peste un deceniu achiziția terenului. Această abrogare încalcă un acord bilateral obligatoriu, încalcă dreptul internațional și afectează negativ relațiile dintre SUA și Republica Moldova. Statele Unite sunt pregătite să investească peste 250 de milioane de dolari pentru a construi o nouă ambasadă la Chișinău, creând sute de locuri de muncă, sprijinind afacerile locale și revitalizând economia Chișinăului (vedeți mai jos o scurtă prezentare video privind impactul pozitiv al unei noi ambasade). După cum am spus în mod constant, orice nouă construcție pe acest teren va respecta semnificația lui culturală și istorică. Îndemnăm autoritățile Republicii Moldova să regândească acest pas și să-și onoreze obligațiunile asumate în urma negocierilor”, se arată în comunicatul ambasadei, potrivit Radio Chișinău.

Proiectul a fost votat joi, în două lecturi, de către deputații PSRM, cei ai Partidului Șor și foștii deputați Pro Moldova, care au format platforma „Pentru Moldova”. Totodată, premierul Ion Chicu a criticat decizia.

„Orice lege e lege. Dar consider că este o eroare să abrogi/modifici o lege, care vizează relațiile bilaterale între parteneri strategici. Această convingere a mea e valabilă pentru relațiile noastre cu toți partenerii strategici pe care îi are țara noastră. Cu SUA și alți parteneri strategici avem relații foarte bune și consider că decizia de astăzi a legislativului privind terenul de pe Tighina nu este una reușită. Executivul s-a ghidat pînă acum de legea încă în vigoare și au fost efectuate mai multe activități cu caracter tehnic în comun cu partea americană”, a subliniat Ion Chicu.