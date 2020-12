România rămâne profund preocupată de multitudinea de conflicte nerezolvate, prelungite, uneori numite „înghețate”, în regiunea Mării Negre, care afectează stabilitatea, securitatea și cooperarea în zona apropiată României, cu impact asupra securității noastre naționale. Declarația a fost făcută de Bogdan Aurescu, ministrul de Externe de la București, în deschiderea conferinței „Multilateralismul și Pacea”, organizată de Institutul Diplomatic Român.

Potrivit șefului diplomației române, evoluțiile recente din vecinătatea noastră estică și zona extinsă a Mării Negre relevă, încă o dată, faptul că nu putem vorbi despre aceste conflicte ca despre niște „conflicte înghețate”, ci despre niște conflicte a căror rezolvare încă trenează și a căror „temperatură” este variabilă, ceea ce devine un instrument de influență pentru unii actori cu interese geopolitice înguste, de sumă nulă.

„România evaluează că tema conflictelor prelungite trebuie să redobândească o atenție sporită pe agenda organizațiilor multilaterale și acesta este și motivul pentru care am propus, alături de alte zece state membre ale Uniunii Europene, recent, introducerea acestui subiect pe agenda unui viitor Consiliu al Afacerilor Externe. De asemenea, am ridicat această temă recent și în cadrul reuniunii ministeriale a NATO de la începutul acestei luni. Am amintit despre importanța soluționării conflictelor înghețate sau prelungite și la Consiliul Ministerial OSCE, tot de la începutul lunii decembrie. Cred că este important ca această temă să-și găsească un rol din ce în ce mai proeminent pe agenda de dezbatere atât în România, cât și în plan extern”, a mai subliniat Bogdan Aurescu în discursul său.

Conferința cu tema „Multilateralismul și Pacea”, a fost organizată de Institutul Diplomatic Român cu ocazia celebrării a 65 de ani de apartenență a României la Organizația Națiunilor Unite (ONU) și a 75 de ani de existență a Organizației.

Astfel, ministrul de Externe de la București a subliniat că pe parcursul acestor ani de apartenență la ONU, România „a demonstrat pragmatic angajamentul său față de dezvoltarea sistemului multilateral, în conformitate cu valorile Cartei ONU, atât din punct de vedere normativ, conceptual, prin contribuțiile aduse de către diplomații români în dezbaterile și negocierile care au avut loc în cadrul Organizației, cât și prin contribuții concrete la misiunile de menținere a păcii, precum și prin sprijin concret pentru îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă”.