Uniunea Europeană a fost mereu un prieten al Republicii Moldova și a susținut cetățenii în dezideratul de a trăi în bunăstare și democrație. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, după o discuție telefonică cu președintele Consiliului European, Charles Michel.

Astfel, președintele ales al R. Moldova i-a mulțumit oficialului european pentru sprijinul imens acordat de Uniunea Europeană acestui stat. „Am accentuat importanța inițierii unei colaborări imediate și strânse și am stabilit că vom avea o întrevedere în viitorul apropiat la Bruxelles. Am discutat despre efectele pandemiei și modul în care putem atenua impactul crizei, menționând că Republica Moldova are nevoie de susținere din partea partenerilor săi pentru a ajuta cetățenii. De asemenea, am reiterat prioritățile mele în calitate de Președinte, și anume îmbunătățirea și aprofundarea cooperării cu țările și instituțiile UE, lupta împotriva corupţiei şi consolidarea democrației”, a punctat Maia Sandu.

Potrivit sursei citate, președintele Consiliului European a reconfirmat susținerea UE în procesul de transformare democratică a Republicii Moldova în parcursul european, menționând că Uniunea Europeană este pregătită să intensifice parteneriatul strâns cu Chișinăul.