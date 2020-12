Deputații PSRM și cei din Platforma „Pentru Moldova” s-au întrunit la 16 noiembrie, într-o ședință nocturnă și au aprobat legile bugetar-fiscale pentru anul viitor. Totodată, majoritatea parlamentară loială lui Igor Dodon a decis, aproape de miezul nopții, să închidă sesiunea parlamentară de toamnă-iarnă.

Miercuri, după ora 22.30, a fost reluată ședința plenară a Parlamentului de la Chișinău. Astfel, deputații Partidului Socialiștilor și cei din Pentru Moldova, din care fac parte transfugii Pro Moldova și deputații Partidului Politic Șor au votat în lectură finală proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat, dar și proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul viitor.

Deputați din majoritatea loială lui Igor Dodon și-au dat votul în ciuda huiduielilor din partea colegilor din opoziție care au ajuns în scurt timp la ședința nocturnă și au protestat scandând „Rușine!”.

„Azi asistăm la criminalizarea acestui sistem. Plahotniuc nici nu a plecat. Trei grupări criminale fac aceste ședințe la miez de noapte. Se votează cele mai importante legi privind politica bugetar-fiscală. Asistăm la ceva nemaipomenit, care nu a fost nici pe timpul lui Plahotniuc. Ce drept aveți să faceți ceea ce faceți acum? Să votați la ora 23:00? Sunt câteva sute de amendamente, trebuie discutate. Ce se întâmplă? Acest Parlament trebuie dizolvat cât mai repede. Este mafiotizarea Parlamentului”, a declarat Alexandru Slusari, deputatul Platformei DA.

La rândul său, Radu Marian, deputat PAS, a menționat că tot ce a văzut miercuri în Parlamentul de la Chișinău a fost strigător la cer. „Am aflat la ora 20. 30 din auzite că are loc ședința Comisiei economie, buget și finanțe. Membrii Comisiei nu au fost anunțați. Am ajuns acolo și am văzut că ședința Comisiei nu era înregistrată în niciun fel. Nu era nici înregistrare video, nici audio, nici stenogramă, ceea ce este pur și simplu ilegal. Mai ales că se discutau două dintre cele mai importante proiecte de lege. Este vorba de politica bugetar-fiscală și de proiectului bugetului de stat. Ce am văzut acolo pur și simplu m-a șocat, oamenii votau ca prin mitralieră aceste amendamente”, a menționat Radu Marian.

După ce majoritatea parlamentară loială lui Dodon a votat proiectele bugetului și politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor, speakerul Parlamentului, Zinaida Grecianîi, a supus la vot încheierea sesiunii de toamnă-iarnă. Inițiativa a fost aprobată cu 56 de voturi.

Menționăm că deputații din Parlamentul de la Chișinău s-au întrunit miercuri, 16 decembrie 2020, în ședință, iar după mai multe discuții privind ordinea de zi, PAS, Platforma DA, PDM și Pro-Moldova au părăsit plenul, prezentând o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Deputații PSRM și Pentru Moldova au continuat ședința, iar după o pauză ce a durat până aproape de miezul nopții au revenit în Parlament.