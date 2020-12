Directorului Liceului „Alexandru cel Bun” din Tighina, Maria Roibu, a primit Premiul pentru performanță în educație, oferit de TVR Moldova în cadrul Galei Premiilor TVR Moldova 2020.

Fără unitate în acţiune nu există putere, aşa precum nu există eficienţă în procesul educaţional fără exemple demne de urmat. Acest profesor este un astfel de exemplu pentru generaţii de elevi care au dobândit cunoştinţe şi au preluat valori precum verticalitate, demnitate, conştiinţă de neam. Predă nu doar materiile şcolare, dar şi lecţia modestiei, a iubirii faţă oameni şi, mai ales, lecţia CURAJULUI.

A apărat cuvântul românesc şi a fost la straja Educaţiei şi acum 26 de ani, când forţele separatiste din regiunea transnistreană au sechestrat clădirea instituţiei de învăţământ. În 2004 a fost din nou pe baricade împreună cu părinţii, elevii şi profesorii, stând zi şi noapte în liceul asediat de miliţia transnistreană.

Şi de această dată a reuşit să apere drepturile copiilor la educaţie în limba română. A fost decorată cu cea mai înaltă distincţie a Statului, Ordinul Republicii. Este deţinătoarea medaliei Meritul civic şi a Ordinului Serviciul Credincios din România, în grad de Comandor, notează TVR Moldova.

„Consider că acest premiu este, în primul rând, al cadrelor didactice care depun străduințe enorme pentru a-i învăța pe copii limba română, pentru a cultiva dragostea și a-i învăța să o vorbească corect. Este al părinților care au maxim curaj de a-și aduce copiii în unica instituție cu predare în limba română din orașul Bender și înfruntă diferite greutăți. Este al elevilor care, unii din ei, parcurg zilnic peste 20 de kilometri pentru a veni la școală, pentru a învăța în limba maternă, limba română. Mulțumesc pentru acest premiu și zic, promit, părinților, elevilor, că atât timp cât inima este aptă de a lupta cu cuvântul, de a educa copiii să cunoască limba străbunilor, noi o vom face-o, ne vom pune toată străduința pentru a-i învăța”, a fost o parte a discursului directorului Maria Roibu.

În ciuda condițiilor dificile în care își desfășoară activitatea, sub presiunea separatiștilor din regiunea transnistreană, elevii, dar și cadrele didactice din instituțiile de învățământ în limba română din stânga Nistrului, obțin an de an rezultate frumoase la examene.