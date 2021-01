„Ne dorim să fim mai mult decât vecini, ne dorim să fim prieteni care să acționeze în baza unui parteneriat strategic”. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, președintele R. Moldova, după o întrevedere cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, organizată cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectuează la Kiev.

În cadru discuției, Maia Sandu a reiterat interesul R. Moldova pentru relansarea relațiilor moldo-ucrainene. „Am convenit să inițiem un nou capitol atât în relațiile bilaterale, cât și în aspirațiile noastre comune de integrare europeană. Cooperarea noastră se va baza atât pe discutarea și soluționarea problemelor existente, cât și pe explorarea în comun a unor noi oportunități în interesul cetățenilor ambelor state. (…) Am convenit să continuăm discuțiile pe teme importante ce țin de agenda bilaterală, securitatea regională, cât și să intensificăm eforturile noastre comune în ceea ce privește integrarea europeană, inclusiv prin crearea unui Consiliu la nivel de Președinți, care să contribuie la identificarea soluțiilor fezabile și rapide în beneficiul cetățenilor”, a anunțat președintele R. Moldova.

Totodată, șeful statului a mai menționat că în cadrul întrevederii s-a convenit și asupra intensificării eforturilor pentru a asigura securitatea la frontieră. „Am declarat sprijinul reciproc pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și Ucrainei în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional, am stabilit să accelerăm acordul care ar permite cetățenilor ambelor state să traverseze frontiera doar în baza buletinului de identitate, am discutat despre necesitatea de a diversifica sursele de energie, am accentuat că aprovizionarea cu apă a localităților de pe ambele maluri ale râului Nistru este o prioritate comună, am analizat opțiunea dezvoltării infrastructurii rutiere pe traseul Chișinău-Soroca-Yampil-Kyiv, care să asigure cea mai rapidă rută între capitalele statelor noastre. Avem multe probleme comune de soluționat și suntem siguri că întâlnirea de astăzi pune bazele unei cooperări strategice, pe termen lung, între statele noastre”, a mai punctat Maia Sandu.

Amintim că vizita oficială în Ucraina este prima pe care Maia Sandu, președintele R. Moldova, o întreprinde în străinătate.