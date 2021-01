Ziua în care îl omagiem pe marele Mihai Eminescu este un prilej oportun pentru a reflecta asupra culturii. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, care a adăugat că anume cultura a fost mereu în fruntea luptei pentru libertatea spiritului, a inspirat valori, a lărgit orizonturi și a risipit frici și prejudecăți.

Potrivit șefului statului, cultura, prin dăruirea elitelor sale, a mișcat R. Moldova înainte, deși nu i s-a rezervat întotdeauna un loc în capul mesei, iar astăzi este o zi și în care să reflectăm asupra moștenirii noastre culturale, dar și asupra responsabilității de a transmite această moștenire mai departe.

„Îmi îndrept astăzi atenția și spre creatori, spre maeștrii spiritului, dar și spre noi, cei care ne bucurăm de rodul minții lor. A fost un an dur pentru toți, a fost un an greu, dar a fost și un an în care a trebuit, izolați cumva de lumea exterioară, să ne reorientăm spre noi, spre ceea ce suntem, gândim, facem. Pandemia a redus viteza cu care trecem prin timp, dar ne-a oferit șansa de a ne ordona gândurile, de a ne reseta prioritățile și de a ne crea mecanisme de adaptare la noile realități.

Dragi actori, regizori, scriitori, muzicieni, cinematografiști, pictori, fotografi, filozofi, critici, muzeografi, editori, etnografi, oameni care munciți în scenă și oameni care munciți în culise, știu că resimțiți acut și intens repercusiunile pandemiei. Înțeleg că restricțiile v-au tăiat aripile, dar certitudinea mea este că, împreună, vom renaște într-o lume mai bună, dornică și capabilă să aprecieze Frumosul, Adevărul și Binele. Vă urez tuturor multă sănătate și încredere că revenirea la pupitru, la microfon, la catedră, în lumina rampei – într-un cuvânt, la normalitatea mult așteptată – este foarte aproape. Sănătate, inspirație și la mulți ani!”, a transmis Maia Sandu, președintele R. Moldova.

Ziua Culturii este o sărbătoare națională, care are loc anual în R. Moldova și România cu scopul de a promova cultura, arta și efortul academic.

În R. Moldova, Ziua Națională a Culturii a fost instituită printr-o hotărâre a Parlamentului de la Chișinău în aprilie 2012 și este marcată începând cu anul 2013. Această sărbătoare națională este dedicată zilei de naștere a marelui poet Mihai Eminescu, personalitate care definește valorile esențiale ale culturii românești.