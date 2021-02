Maia Sandu, președintele R. Moldova, a avut o întrevedere cu Jean-Yves Le Drian, ministrul pentru Europa și Afaceri Externe al Franței.

Cei doi oficiali au discutat despre stadiul relației bilaterale dintre Republica Moldova și Franța, dar și despre interesul de a consolida parteneriatul dintre cele două state la nivel politic, economic și social.

„Am mulțumit Franței pentru sprijinul pe care l-a oferit Republicii Moldova de-a lungul anilor și mi-am exprimat speranța că această relație va fi impulsionată. Totodată, am pus în discuție necesitatea de a avansa negocierile cu privire la semnarea mai multor acorduri interguvernamentale (conversiunea permiselor de conducere, securitatea socială, recunoașterea diplomelor de studii), care sunt, înainte de toate, în interesul și beneficiul cetățenilor. Cu referire la situația curentă din Republica Moldova, am menționat ca priorități ieșirea din impasul politic prin alegeri parlamentare anticipate și instalarea unui guvern cu competențe depline. O altă prioritate este răspunsul consolidat la criza pandemică, motiv din care am apelat la autoritățile franceze cu rugămintea de a ne ajuta să accesăm mai rapid vaccinul anti-Covid-19”, a menționat Maia Sandu.

Totodată, șeful satului a primit asigurări cu privire la sprijinul Franței din partea ministrului Jean-Yves Le Drian, care a menționat că „vom căuta împreună soluții pentru problemele abordate”. În acest sens, în luna martie, o misiune de explorare va veni la Chișinău pentru documentare și identificarea domeniilor de asistență.

Amintim că președintele R. Moldova efectuează în perioada 3-4 februarie o vizită oficială la Paris, „pentru a da un nou impuls relațiilor politice, economice și culturale între Republica Moldova și Franța”. Acolo, Maia Sandu s-a întâlnit cu Emmanuel Macron, președintele Franței, dar și cu alți oficiali francezi.