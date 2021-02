Un guvern „de salvare națională” nu poate fi învestit de către actualul Parlament de la Chișinău. De această părere este Sergiu Litvinenco, deputat PAS, care consideră că majoritatea parlamentară PSRM-Șor joacă șah, dar nu face politică.

„În afară de disputele legate de Constituție (la care care vom reveni neapărat), văd multe discuții despre necesitatea învestirii unui guvern „de salvare națională” de către actualul Parlament. Chiar dacă asta ar însemna amânarea (sau chiar anularea) alegerilor anticipate, admitem pentru o clipă așa un scenariu. Întrebarea este următoarea: cu voturile cui se poate învesti un astfel de guvern în condițiile în care pentru aceasta sunt necesare 51 de voturi? PAS are 15 mandate, PPDA are 11 mandate, PUN are 1 mandat, PD are 11 mandate. În total obținem 38 de mandate. Mai este nevoie de încă minim 13 mandate. De unde le luam? De la Dodon+Nichiforciuc&Andronache (39 de mandate)? De la Șor-Pentru Moldova (16 mandate)? De la Pro Moldova (7 mandate)?”, se întreabă parlamentarul.

Potrivit sursei, anume din aceste motive în actualul Parlament nu se poate face o majoritate credibilă care să învestească un guvern care să lucreze pentru oameni. „De aceea, fără alegeri parlamentare anticipate, grupările Dodon-Plahotniuc-Șor-Nichiforciuc&Andronache vor continua să controleze Republica Moldova. Mai este un lucru interesant. Scopul de facto a grupărilor Dodon-Plahotniuc-Șor-Nichiforciuc&Andronache nu este guvernarea țării. Cu atât mai mult guvernarea eficientă a treburilor publice. Scopul lor, dincolo de continuarea hoțiilor, este evitarea anticipatelor. Și – cred ei – odată cu aceasta, poate, va scădea ratingul oponentului. Adică ei joacă șah, nu fac politică. Cred că e timpul să le dăm mat”, a mai punctat Sergiu Litvinenco.

Amintim că pe 27 ianuarie 2021, Natalia Gavrilița a fost propusă pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova de președintele Maia Sandu, iar joi, 11 februarie 2021, Parlamentul de la Chișinău nu i-a oferit vot de încredere.

Tot joi, Igor Dodon, liderul PSRM, a venit cu propria propunere de premier al R. Moldova.

La scurt timp după acest anunț, s-a încropit o alianță formată din 54 de deputați din PSRM și Platforma „Pentru Moldova”, dar și cu neafiliații Alexandru Oleinic, Eugeniu Nichiforciuc și Vladimir Andronachi, care și-a anunțat susținerea pentru Mariana Durleșteanu, candidatul propus de Dodon.