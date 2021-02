Mariana Durleșteanu, candidatul înaintat de PSRM și Platforma „Pentru Moldova” la funcția de prim-ministru al R. Moldova a venit cu un mesaj către președintele Maia Sandu.

Potrivit sursei, în prezent este nevoie de o voință politică și asumare a răspunderii fată de cetățeni de către toate puterile în stat cu acțiuni concrete. „1. Sugerez ca doamna președinte să asigure un dialog cu toate fracțiunile întru a depăși aceasta situație fără precedent si pentru a nu dezamăgi cetățenii de pretutindeni de votul acordat. 2. Asumarea si angajarea politicului întru asigurarea gestionarii acestei crize prin menținerea vectorului european al Moldovei, Program de Emergenta cu FMI și partenerii externi pentru asigurarea reformelor si suportului financiar, gestionarea crizei pandemice si economice. Fac un Apel către forțele politice : NU vă bateți joc de cetățeni!!!! În curând nu va mai fi nici electorat si nici pe cine alege!”, a subliniat Mariana Durleșteanu.

Candidatul propus de noua majoritate de la Chișinău a mai spus că a luat decizia de a accepta invitația la funcția de prim-ministru, „pentru că nu pot fi indiferentă și nu pot tolera că votul, oferit de cetățeni, este trădat din cauza intereselor partinice”.

„Țin să menționez că NU reprezint NICIO formațiune politică și nu am solicitat aceasta poziție. Am acceptat propunerea în contextul situației fără precedent: criza politică, pandemică și economică. Atenționez că bugetul statului este sustenabil până în iunie 2021 și deficitul bugetar nu va fi de 14 mlrd de lei, ci dublu – respectiv țara poate intra în colaps financiar. Consider ca Politicul existent trebuie sa vină cu o harta de parcurs (road map) privind alegerile parlamentare anticipate, cu un proces clar cum vor fi declanșate, când vor fi și cum se gestionează țara în aceasta perioadă. Vreau să vad clar ce cheltuieli se vor tăia sau de unde se vor găsi acele surse financiare ca să se asigure desfășurarea anticipatelor. Ce facem cu programul de vaccinare care nu este bugetat, cum se vor aloca cheltuieli pentru teste COVID-19 și pentru asigurarea cheltuielilor păturilor vulnerabile intru a supraviețui in aceasta perioada. Cum susținem mediul de afaceri? Moldova va avea o descreștere economica nu de 14% ci mult mai mare, deci cum se va asigura un buget al țării după iunie 2021. Pentru gestionarea responsabilă a acestei crize politice/sociale/economice este necesar un Guvern cu asumare de răspundere și independența executivă, separat de ambițiile politicului. NU mă hazardez la aceasta poziție de prim-ministru, însă m-am gândit că cetățenii nu merita aceasta suferința din partea politicului”, a mai punctat Mariana Durleșteanu pe Facebook.

Amintim că deși, Mariana Durleșteanu insistă pe faptul că nu reprezintă pe nimeni în actualul Parlament, candidatura sa la funcția de premier al R. Moldova a fost propusă de Igor Dodon, liderul PSRM.

Ulterior, s-a încropit o majoritate parlamentară formată din PSRM, Platforma „Pentru Moldova”, din care fac parte transfugii Pro Moldova și deputații Partidului Politic Șor, care și-au anunțat susținerea pentru candidatura anunțată de Dodon.

Mariana Durleșteanu a fost ministru al Finanțelor în Guvernul condus de Zinaida Greceanîi.