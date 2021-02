Bursele „Mecena Vasile Stroescu”, oferite de românii din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, au ajuns la alți trei elevi din Glodeni, Rîșcani și Drochia, prin intermediul PS Antonie, Episcop de Bălți.

Bursierii sunt de la Liceul Teoretic „Vasile Coroban”, or. Glodeni, Liceul Teoretic „Liviu Damian”, or. Rîşcani şi Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, or. Drochia, iar PS Antonie le-a vorbit că prin aceste modeste burse Episcopia de Bălţi încearcă să sprijine măcar câţiva copii, dornici să studieze, dar care întâmpină greutăţi de ordin material.

Episcopul de Bălţi a menţionat că banii pentru aceste burse au fost oferiţi de românii ortodocşi din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, cu sediul la Paris, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif.

Directorii instituţiilor de învăţământ din Glodeni, Rîşcani şi Drochia au mulţumit Episcopiei de Bălţi pentru ajutorul acordat tinerilor liceeni, menţionând că acest ajutor este binevenit şi că le va fi de mare folos familiilor din care vin aceşti tineri implicaţi în activităţile liceelor unde studiază.

Bursa „Mecena Vasile Stroescu” a Episcopiei de Bălţi a fost instituită la propunerea Preasfinţitului Antonie, Episcop de Bălţi, şi aprobată de către Permanenţa Consiliului Eparhial al Episcopiei de Bălţi în luna septembrie 2020, în contextul Anului Omagial al Pastoraţiei Părinţilor şi Copiilor şi Anul Comemorativ al Filantropilor Ortodocşi Români declarat în cadrul Patriarhiei Române. Valoare bursei este de 700 de lei moldovenești şi se acordă lunar pe parcursul întregului an de învăţământ. În anul de învăţământ 2020–2021 Episcopia de Bălţi acordă unsprezece burse „Mecena Vasile Stroescu”.