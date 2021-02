Nimeni nu are timp să stea să se uite după R. Moldova, când aceasta are de gând să își pună instituțiile în ordine sau să își construiască o structură de putere capabilă să funcționeze. Declarația a fost făcută de Dan Dungaciu, analist politic de la București, care a precizat că această criză prelungită de la Chișinău întărește în afară impresia că în regiunea respectivă mare lucru nu este de făcut.

În context, sursa a menționat că lupta președintelui Maia Sandu cu Parlamentul R. Moldova riscă să intre în derizoriu, să se pronunțe cuvinte foarte mari și să nu se întâmple nimic până la urmă.

Mai mult, Dan Dungaciu a remarcat nu există nicio garanție ca în viitorul Parlament de la Chișinău „vom avea o guvernare, care să nu depindă de un Plahotniuc, de un Dodon sau de un Usatîi” și s-ar putea ca tot acest efort pentru alegerile anticipate să nu ducă la rezultatul dorit de mulți.

Totodată, expertul a atras atenția asupra faptului că în R. Moldova nu s-a reușit fructificarea victoriei politice a Maiei Sandu, deși anume aceasta victorie a ridicat foarte mult ștafeta.

„Problema e ce se va întâmpla cu R. Moldova și care e proiectul regiunii din care face parte, pentru că toate aceste slăbiciuni se contabilizează până la urmă. Toate slăbiciunile economice și pandemice se tot acumulează, inclusiv, la nivelul percepției europenilor față de regiune. Așa cum, de pildă, slăbiciunile unei țări care a creat multă emoție la vremea respectivă, mă refer la Ucraina, s-au concretizat într-o lipsă de atenție față de acest stat care în acest moment este acută. Câte vaccinuri de pildă au ajuns în Ucraina? Vă reamintesc că am avut în Ucraina un entuziasm absolut față de alegerea domnului președinte Zelenski. Mare lucru nu s-a întâmplat după această victorie care la vremea respectivă a fost răsunătoare. În R. Moldova din păcate intrăm în același scenariu, nereușind să fructificăm, nici măcar cu viteza Ucrainei, victoria politică a președintelui. Până la urmă la chestiunea asta ar trebui să ne gândim. Cine ajută R. Moldova? Cine mai sprijină R. Moldova și cine reușește să mai țină o torță aprinsă a unei proiecții europene în R. Moldova”, a mai punctat Dan Dungaciu.

Potrivit sursei, paradigma Belarus este cea mai mare amenințare pentru R. Moldova. „Și anume, ideea că în aceste state trebuie să fim atenți să avem alegeri corecte, oameni civilizați la putere, să avem o schimbare legitimă de putere, dar mai mult nu, adică să nu avem proiecții de integrare europeană, nici presiuni pentru integrarea europeană, etc. Ori ce se întâmplă acum din păcate în R. Moldova și criza aceasta prelungită, nu face decât să întărească în afara R. Moldova impresia că în această regiune mare lucru nu este de făcut. Acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze, dincolo de jocul destul de mic despre cine câștigă și cine pierde din Parlamentul de la Chișinău. Republica Moldova nu se poate smulge din această mediocrizare a spațiului dintre UE și Rusia, iar acesta este un lucru foarte grav. Dacă ajungem să gândim despre state ca R. Moldova, care este la marginea UE, vorbește o limbă europeană și a fost expusă la occident 30 de ani, precum despre Belarus, e o înfrângere politică pentru toată lumea. Aici este criza majoră pe care simt că ar trebui să o discutăm mai mult. Nimeni nu are timp să stea să se uite după R. Moldova când are aceasta de gând să își pună instituțiile în ordine sau să își construiască o structură de putere capabilă să funcționeze. Aici este lucrul cel mai grav și aici pierdem toți, nu doar cei care pentru câteva luni mai stau în Parlamentul R. Moldova”, a mai subliniat expertul pentru presa de la Chișinău.