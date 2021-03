Uniunea Europeană şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii au donat zeci de aparate noi de ventilaţie şi de monitorizare respiratorie pentru spitalele din Republica Moldova. Echipamentele au fost achiziţionate la iniţiativa Parteneriatului Estic în cadrul programului „Solidari pentru sănătate”, potrivit TVR Moldova.

Opt ventilatoare şi patru aparate de monitorizare a respiraţiei au fost donate spitalului municipal din Bălţi.

„Funcţia de respiraţie este protejată de către aparatul de ventilare, aparatul are o sumedenie de funcţii de ventilare, la diferite patologii. Monitorul ne ajută pentru monitorizarea pacienţilor cu deficit cardiac, cât şi gazele sangvine, tensiunea pulsul, respiraţia. Pacientul este nonstop cu parametrii vitali în faţa noastră”, a declarat șeful Serviciului Anestezie și Terapei Intensivă, Sergiu Pcelea.

Datorită echipamentelor oferite de Uniunea Europeană şi OMS, orice pacient care se află în secţia de terapie intensivă are propriul aparat de ventilare, indiferent dacă e infectat cu covid sau suferă de alte boli.

„Ca adevăraţi prieteni am simţit ajutorul OMS cât şi a Uniunii Europene, noi am avut suportul atât instructiv, suportul informaţional în regim online, cât şi dotările și ajutorul pentru a ţine piept acestei infecţii. Am simţit că nu suntem singuri, şi oricând apelăm, avem o mână întinsă de ajutor”, a menționat vicedirectorul spitalului clinic din Bălți, Ala Condrea.

În anul 2020, Uniunea Europeană şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii au oferit Republicii Moldova şi alte ajutoare umanitare în valoare de aproape 3 milioane euro.