În Republica Moldova și România a fost demarată o amplă intervenție transfrontalieră pentru sănătatea mamelor adolescente și prevenirea maternității timpurii. Proiectul este organizat cu sprijinul organizației Salvați Copiii România, al Centrului de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, precum și al unei companii farmaceutice americane.

Proiectul se va desfășura timp de trei ani, între 2021 și 2024, având un buget de 1,4 milioane de dolari și țintește un număr de 6.300 de beneficiari, inclusiv adolescentele însărcinate sau cu risc de sarcini nedorite, mame minore din localitățile cele mai sărace din România și Republica Moldova.

Printre obiective se numără îmbunătățirea stării de sănătate în timpul sarcinii pentru 300 de adolescente din Republica Moldova și 1.500 din România, precum și reducerea numărului de sarcini nedorite, prin consiliere și educație, pentru 4.500 de adolescente din zone rurale defavorizate, dintre care 1.000 – din Republica Moldova.

Situația în Republica Moldova este dramatică, atenționează organizatorii, riscul de deces al copiilor sub un an fiind de două ori mai mare față de media UE (8,7 decese la 1.000 de născuți vii), iar una dintre cauze este incidența crescută a nașterilor în rândul mamelor adolescente. În 2019, în Republica Moldova s-au născut aproape 2.000 de copii din mame cu vârsta sub 20 de ani, conform datelor provizorii furnizate de Biroul Național de Statistică.