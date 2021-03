O delegație din Republica Moldova, din care au făcut parte primari și viceprimari de la Chișinău, Strășeni, Cahul, Ialoveni și Edineț, reprezentanți ai Guvernului Republicii Moldova și ai unor organizații nonguvernamentale din domeniul administrativ, au vizitat Primăria municipiului Turda.

În cadrul unui proiect de schimb de experiență derulat de Asociația Administratorilor Publici din România în parteneriat cu Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova și Congresul Autorităților Locale din Moldova, Turda a fost dată ca exemplu de bune practici în ceea ce privește implementarea proiectelor europene și guvernamentale, dar și în ceea ce privește modul în care performează administrația locală.

„Este o vizită dedicată studerii conceptului de administrator public și modul în care acest proces funcționează în România, pentru ca ulterior să-l putem implementa în Republica Moldova. Cu siguranță am fost foarte impresionați de ce am auzit și am văzut în municipiul Turda, mai ales progresele care au avut loc aici în ultimii 4-6 ani”, a declarat Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților din Moldova.

Vizita funcționarilor din Republica Moldova are la bază un program pilot de implementare a conceptului de administrator public în Republica Moldova, în baza modelului de succes preluat de România.