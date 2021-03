Transportul în comun al municipiului Brașov este un exemplu de bună practică pentru primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a solicitat marți o întâlnire la sediul RATBV cu conducerea Primăriei Brașov și cea a societății de transport.

Întâlnirea a fost una de informare, delegația din Chișinău dorind, pe de o parte, să preia din exemplul Brașovului în materie de organizare a transportului și transformare a flotei într-una „verde“, iar pe de altă parte, să evalueze posibilitatea de a achiziționa o parte dintre autobuzele RATBV scoase la licitație, se arată într-un comunicat al primăriei Brașov.

„În cursul zilei de astăzi, împreună cu conducerea RATBV, am întâmpinat delegația oficială de la Chișinău, venită în vizită pentru a vedea un exemplu de bune practici implementate cu succes la Brașov privind transportul transportul verde. Obiectivele întâlnirii au fost prezentarea modului în care orașul Brașov a reușit să implementeze transportul verde, precum și modul de funcționare al dispeceratului, iar un alt subiect de discuție a fost acela de a achiziționa de la RATBV autobuzele pe care noi nu le mai folosim. În cadrul vizitei de astăzi am efectuat și o călătorie cu un autobuz electric, împreună cu delegația, pentru a le arăta cum funcționează acest tip de transport la Brașov, fapt de care au fost foarte încântați“, a declarat viceprimarul Flavia Boghiu.

Delegației i-a fost prezentată flota RATBV, dispeceratul integrat, sistemul de încărcare rapidă pentru autobuzele electrice și a fost organizată o călătorie de probă cu un autobuz electric, până la capătul RATBV de pe Independenței.

„Am discutat astăzi aici, la regia dumneavoastră, mai multe subiecte legate de transportul urban din Brașov, am rămas plăcut impresionat de inițiativele de transformare a parcului auto spre un parc ecologic, ceea ce aveți astăzi – autobuzele, troleibuzele – și multe alte lucruri care sunt frumoase, Planul de Mobilitate Urbană care urmează să fie actualizat, benzile dedicate, sistemul de GPS. Este foarte bine că este foarte bine administrat, este administrat eficient. Totodată, ne uităm la parcul auto care este scos la licitație, să vedem dacă putem să folosim unele dintre aceste mașini. Echipa tehnică urmează să determine, pe componenta exclusiv tehnică, dacă vom participa la licitație. Acum am solicitat această discuție pentru a vedea dacă putem corespunde sub raportul standardelor interne“, a declarat primarul general al Chișinăului, Ion Ceban.

Primarul Municipiului Chișinău, Ion Ceban, efectuează în aceste zile o vizită de lucru în România. Printre întrevederile cu membrii Asociației Municipiilor din România, edilul de la Chișinău s-a întâlnit și cu primarii Sectoarelor 4 și 5 din București.