Vladimir Golovatiuc, candidatul propus de majoritatea parlamentară PSRM-Șor, este pregătit să fie numit în funcția de prim-ministru. Declarații în acest sens au fost făcute de actualul ambasador al R. Moldova la Moscova.

„Ieri dimineața, am fost sunat de președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, care personal, dar și din numele foștilor colegi, deputați socialiști, mi-a propus să fiu candidat la funcția de prim-ministru. Deși sunt la peste o mie de kilometri distanță de casă am controlul asupra întregii situații în care se află țara. R. Moldova se confruntă cu provocări serioase. În această situație, desigur, am acceptat propunerea”, a menționat Vladimir Golovatiuc pentru TASS.

Totodată, ambasadorul R. Moldova la Moscova a adăugat că va reveni la Chișinău dacă a sa candidatură va fi aprobată. „Când vor fi clarificate toate întrebările procedurale voi veni la Chișinău. Să vedem cum se vor desfășura în continuare evenimentele. Bineînțeles, atunci când se va decide că într-adevăr eu sunt candidat, va trebui să vin în Moldova, să formez echipa și un program”, a mai spus Golovatiuc.

Potrivit candidatului, R. Moldova se confruntă cu mai multe probleme, printre care se numără consecințele pandemiei, criza economică și socială, iar soluționarea acestora este „complicată de criza politică, incapacitatea deja de trei luni de a forma un Guvern”.

În aceste circumstanțe, a mai precizat Golovatiuc, R. Moldova are nevoie de un Guvern format din profesioniști.

Amintim că astăzi, 53 de deputați din PSRM, Partidul Șor și afiliații acestuia au semnat o declarație privind constituirea majorității parlamentare în vederea susținerii candidaturii lui Vladimir Golovatiuc, actualul ambasador al R. Moldova în Rusia, la funcția de premier al R. Moldova.

Se întâmplă chiar dacă, marți, 16 martie 2021, după consultări politice cu fracțiunile parlamentare, președintele Maia Sandu l-a înaintat deja pe Igor Grosu, liderul interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate, la funcția de prim-ministru, fiind semnat și un decret în acest sens.