Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România a reușit să soluționeze, anul trecut, toate dosarele restante până în 2020. Declarația a fost făcută de Adrian Dupu, secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu R. Moldova, care a adăugat că pandemia nu a permis depunerea jurământului de credință față de România celor care au emisă hotărârea de cetățenie.

Potrivit oficialului, anul trecut s-au soluționat de trei ori mai multe dosare decât în anii precedenți, iar „dacă nu era această pandemie, eram la zi cu toate dosarele de cetățenie”.

Totodată, secretarul de stat a vorbit și despre recunoașterea în România a diplomelor de medic eliberate în Republica Moldova. „E un pic mai delicat subiectul pentru că, România fiind membră a Uniunii Europene, înseamnă că, dacă noi recunoaștem o diplomă, e recunoscută la nivel european. Condițiile sunt mai stricte, trebuie să respectăm un cadru legislativ mai larg. Se cunoaşte problema şi se încearcă găsirea unei soluţii”, a explicat Adrian Dupu pentru TVR Moldova.

Sursa a mai precizat că aceleaşi reguli europene trebuie respectate şi în ce priveşte liberalizarea pieţei muncii din România pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Secretarul de stat a mai menționat că România și a făcut și își face constant datoria de frate, partener şi vecin al Republicii Moldova. „Noi am încercat să promovăm şi să încurajăm în Republica Moldova nişte valori în care credem. Am încurajat parcursul european, am încurajat o democraţie sănătoasă, justiţie corectă. Am sprijinit financiar şi cu expertiză, dar toate deciziile sunt luate de cetăţeni. România a făcut şi face tot ce este posibil, dar responsabilităţile sunt de ambele părţi ale Prutului”, a mai spus Adrian Dupu.