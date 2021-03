Peste 5000 de persoane și-au exprimat până la acest moment susținerea pentru redenumirea străzii Pușkin din Chișinău în strada Nicolae Dabija. Anunțul a fost făcut de Asociația „UNIREA-ODIP”, care, acum o săptămână, a inițiat o petiție în acest sens.

Semnatarii spun că marele scriitor Nicolae Dabija a fost și rămâne un pilon al patriotismului și al curajului.

La rândul său, Vlad Bilețchi, președintele Asociației „UNIREA-ODIP”, a argumentat de ce a propus autorităților municipale anume redenumirea străzii Pușkin.

„Această stradă are o conotație istorică și o amplasare geografică strategică pentru municipiul Chișinău. Această stradă a fost redenumită de patru ori până acum. Noi, tânăra generație, am venit cu o inițiativă, cu o solicitare către Primăria Municipiului Chișinău și Consiliul Municipal Chișinău ca o stradă din capitală să poarte numele poetului, scriitorului și omului politic, Nicolae Dabija. Am recomandat ca strada care să-i poarte numele lui Dabija să fie strada Pușkin, întrucât este o arteră ce se intersectează cu alte străzi cu o conotație simbolică și patriotică, precum strada București, Alexei Mateevici, M. Kogălniceanu, str. 31 august 1989, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt etc. Din punct de vedere identitar, este mult mai potrivit ca această arteră să poarte numele marelui patriot Nicolae Dabija”, a declarat liderul unionist.

Totodată, Vlad Bilețchi a reacționat și la criticile anumitor propagandiști, care s-au arătat indignați de recomandarea unioniștilor de a atribui o stradă în cinstea lui Nicolae Dabija. Astfel, sursa a explicat că ideea nu vine să diminueze din importanța istorică a operei lui Alexandr Pușkin, în contextul în care în municipiul Chișinău mai există o stradă în cinstea sa, iar mai multe obiective îi poartă numele.

„Exact asta vor să facă acum – să ne războiască frați cu frați, transformând un omagiu adus unui scriitor de valoare, precum Nicolae Dabija într-o confruntare ideologică pe care noi nu ne-o dorim. Poetul Alexandr Pușkin are denumite în cinstea sa două străzi din Chișinău (str. Colina Pușkin), o instituție de învățământ care îi poartă numele, un bust în mijlocul Aleii Clasicilor, dar și un muzeu, iar redenumirea unei străzi nu înseamnă să dispară valoarea lui Pușkin și nu înseamnă că nu-i respectăm opera. Prin acțiunile lor de denigrare, acești propagandiști ne demonstrează că nu îl respectă pe Nicolae Dabija, cel care ne-a lăsat moștenire tema pentru acasă de a înfăptui Unirea. Ei luptă împotriva noastră, însă noi luptăm pentru demnitatea neamului nostru”, a conchis Vlad Bilețchi.

Amintim că marți, 16 martie, președintele Asociației „UNIREA-ODIP” a depus un demers la Primăria Chișinău și Consiliul Municipal Chișinău, prin care a cerut redenumirea unei străzi din Chișinău în strada Nicolae Dabija.