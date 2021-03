Astăzi, 27 martie 2021, de Ziua Unirii Basarabiei cu România, la Chișinău, s-a lansat Partidul Alianța pentru Unirea Românilor în Republica Moldova. Președintele noii formațiuni politice este activistul civic și liderul Asociației „UNIREA-ODIP”, Vlad Bilețchi.

Tot astăzi, a fost inaugurat biroul parlamentar al deputaților George Simion și Boris Volosatîi, sediul căruia este amplasat la parterul Uniunii Scriitorilor din Moldova.

Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, Vlad Bilețchi, președintele Alianței pentru Unirea Românilor din Republica Moldova, a explicat că noua formațiune politică își propune să fie vocea tuturor celor care simt românește și își doresc resetarea clasei politice printr-o forță tânără, nouă, care să promoveze cele mai frumoase valori, precum familia, credința, națiunea și libertatea.

„ Alianța pentru Unirea Românilor din România, din această clipă, are entitate, ființă politică, nu sub formă de filială, ci sub forma unui partid independent, autentic și de alternativă pentru ceea ce se întâmplă astăzi în R. Moldova și pentru a putea apropia și înfăptui în cele din urmă reunirea celor două state românești. Alianța pentru Unirea Românilor este un partid nou în R. Moldova, frate cu cel din România și nu vine să dezbine forțele unioniste de aici. (…) Românii trebuie să fie reprezentați, protejați și pentru ei să se lupte în Parlamentul de la Chișinău. Doamne ajută-ne să reușim”, a menționat liderul AUR R. Moldova.

La eveniment a participat copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor din România, senatorul român, Claudiu Târziu, care și-a exprimat încrederea că AUR R. Moldova va avea cel puțin performanța pe care a avut-o partidul pe care îl conduce la alegerile parlamentare din 2020.

„Noi, AUR, ne-am înființat ca să schimbăm modul de a face politică. Vrem să arătăm că sunt români capabili să facă o politică în interes național și să-și jertfească timpul, energia și priceperea lor pentru a atinge idealul reunificării. Reunificarea nu este o flamură falsă pe care să o fluturăm din când în când în scop electoral. Nu avem aici neapărat un electorat masiv unionist, dar avem un electorat nereprezentat în Parlamentul de la Chișinău. Să știți că nici dincolo de Prut nu avem electorat care să susțină proiectul reunificării pentru că propaganda de ani și ani este împotriva acestui ideal. Noi vrem să vă spunem că e posibil. De ce credem asta? În cazul AUR s-a înfăptuit un mic miracol prin intrarea noastră în Parlament anul trecut, în condițiile în care mai nimeni nu ne dădea nicio șansă. Dacă acest mic miracol a fost posibil, să credem că e posibil și marele miracol al Reunificării”, a menționat Claudiu Târziu.

În calitate de prim-vicepreședinți ai formațiunii au fost aleși deputatul din Parlamentul României, Boris Volosatîi, fostul director al Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău și fostul deputat român, Constantin Codreanu.

Lansarea la Chișinău a Alianței pentru Unirea Românilor are loc în contextul în care formațiunile de pe scena politică din Republica Moldova care susțin că urmăresc interesul cetățenilor au dovedit în ultimii 30 de ani că acționează contrar acestui interes și vine să impulsioneze unirea celor care își doresc să se facă dreptate pentru Republica Moldova.

Amintim că sâmbătă, peste 40 de deputați și senatori AUR din România au venit în Republica Moldova pentru a marca lansarea formațiunii în contextul împlinirii a 103 ani de la Unirea Basarabiei cu România.

AUR este a patra forță politică din România, obținând 10% din voturile românilor la alegerile parlamentare din decembrie 2020.

Doctrina AUR se sprijină pe patru piloni: familia, patria, credința, libertatea.

Familia este baza oricărei societăți sănătoase. De aceea, este vital ca societatea să stimuleze constituirea de familii, să sprijine și să apere familia. Membrii unei familii au o legătură de sînge, dar şi una de ordin spiritual, integrată în unitatea complexă a neamului.

Națiunea este comunitatea tuturor celor care au o limbă, o cultură și o istorie comună, indiferent că se regăsesc între granițele aceluiași stat sau nu. Iubirea de neam este firească și se exprimă prin păzirea şi afirmarea creatoare a fiinţei şi geniului naţional, precum şi printr-un efort conştient de armonizare cu celelalte neamuri, în concertul universal al omenirii .Idealul național este reunificarea tuturor teritoriilor care aparțin comunităților românești istorice.

Credința creștină este fundament al civilizației europene și izvor de sănătate morală. Libertatea și demnitatea persoanei sunt de neconceput în absența legii morale, care este conținută în învățătura de credință.

Libertatea este cel mai de preț dar al lui Dumnezeu pentru om și se cuvine apărată și păstrată. Libertatea de gândire, de credință, de exprimare, de asociere, de mișcare, de inițiativă, precum și accesul liber al persoanei la o activitate economică sunt esențiale într-o democrație.