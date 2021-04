Locuiește într-o casă de peste două milioane de lei, a ridicat în anul 2020 un venit ce depășește 321 de mii de lei moldovenești, însă nu deține nicio mașină. Este vorba despre președintele Partidului Socialiștilor (PSRM) Igor Dodon, care și-a prezentat declarația de avere și interese pentru anul trecut, transmite presa de la Chișinău.

În 2020, în calitate de șef de stat, Igor Dodon a obținut un venit total de 321 207 mii lei. Soția sa însă a ridicat o sumă mai mare. Galina Dodon s-a ales cu 377 850 de mii de lei activând la compania „Exclusiv Media”, proprietarul căreia este președintele fracțiunii PSRM în Parlament, Corneliu Furculiță.

Familia Dodon are în proprietate un teren dobândit în anul 2013, valoarea căruia este de 451 985 de mii de lei, și locuiește într-o casă obținută în același an. Valoarea imobilului este una impunătoare – peste două milioane de lei. Casa are o suprafață de peste 422 de metri pătrați.