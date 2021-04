Deciziile votate astăzi în Parlamentul de la Chișinău de coaliția PSRM-Șor sunt neconstituționale și reprezintă subminarea ordinii constituționale și a statului de drept. Declarații în acest sens au fost făcute de Maia Sandu, președintele R. Moldova, după ședința Consiliului Suprem de Securitate.

„Ce s-a întâmplat în clădirea de peste drum este foarte grav. Parlamentul nu are dreptul să scoată din funcție judecătorii de la Curtea Constituțională. Parlamentul a făcut o tentativă neconstituțională de a numi un alt judecător la CC. Este un atac fără precedent la ordinea constituțională și la independența CC. În cadrul CSS, am pus în discuție riscul de subminare a ordinii constituționale. Am solicitat de la conducătorii organelor de forță – Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Poliție, Inspectoratul Național de Patrulare, Armata Națională – să nu se lase antrenați în acțiuni neconstituționale și să nu îndeplinească ordine ilegale”, a anunțat Maia Sandu.

Totodată, președintele R. Moldova a solicitat de la Procuratura Generală să investigheze acțiunile de astăzi sub aspectul infracțiunii de uzurpare a puterii în stat, precum și faptele participanților la acest atac asupra ordinii de drept.

„Am cerut Serviciului de Informații și Securitate să urmărească acțiunile de încercare a subminării ordinii constituționale și să asigure prevenirea destabilizării situației în țară. Cerem Parlamentului să se oprească din aceste derapaje antidemocratice. Cei care comit aceste ilegalități sunt pasibili de pedeapsă”, a mai adăugat șeful statului.

Maia Sandu a făcut un apel și către comunitatea internațională pe care a rugat-o să urmărească situația din R. Moldova și să ofere tot sprijinul pentru apărarea democrației în fața tentativelor de subminare a instituțiilor statului.

Amintim că astăzi, Parlamentul R. Moldova a anulat hotărârea prin care a înaintat-o pe Domnica Manole la Curtea Constituțională și a votat în timp record pentru un alt candidat. Totodată, majoritatea parlamentară PSRM-Partidul Șor a adoptat și o declarație privind „recunoașterea caracterului captiv al Curții Constituționale”, prin care a condamnat decizia CC cu referire la posibilitatea dizolvării Parlamentului de la Chișinău.