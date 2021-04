Alegerile anticipate în Republica Moldova reprezintă singura cale spre o majoritate parlamentară care să susțină un guvern al reformelor, a subliniat eurodeputatul Siegfried Mureșan la aflarea deciziei Curții Constituționale de la Chișinău de a declara neconstituțională starea de urgență și a permite dizolvarea Parlamentului.

„Curtea Constituțională a decis că aprobarea stării de urgență s-a făcut cu încălcarea mai multor norme constituționale și legale. Odată ridicată starea de urgență, pot fi demarate procedurile pentru alegeri anticipate. Alegerile anticipate reprezintă singura cale prin care în Republica Moldova se poate obține o nouă majoritate politică, una transparentă, care să susțină un guvern reformator, conform voinței oamenilor exprimată la ultimele alegeri prezidențiale. Oamenii au transmis clar la ultimele alegeri prezidențiale că vor reforme, modernizare, justiție independentă, respectarea statului de drept și apropierea de Uniunea Europeană”, a scris Mureșan pe Facebook.

Politicianul spune că actuala majoritate parlamentară formată în jurul lui Igor Dodon acționează netransparent, atacă statul de drept și refuză să susțină un guvern reformator, proeuropean, pro-justiție și pro-stat de drept.

„Reformele în Republica Moldova sunt absolut necesare și sunt în interesul oamenilor. Am văzut în ultimul an în care Republica Moldova a fost puternic lovită de pandemia de COVID-19 că instituțiile nereformate au gestionat cu dificultate pandemia, iar cel mai mult au avut de suferit oamenii. Inclusiv beneficiile din partea Uniunii Europene sunt condiționate de implementarea reformelor. Cea de-a doua tranșă, de 50 de milioane de euro, din asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro aprobată anul trecut va fi virată Republicii Moldova de Comisia Europeană doar în schimbul implementării reformelor. Or, vedem că actuala majoritate parlamentară refuză să susțină reformele, iar acest lucru blochează sprijinul dinspre Uniunea Europeană”, mai spune acesta.

În final, europarlamentarul amintește că Republica Moldova nu poate să mai întârzie cu implementarea reformelor pe care oamenii le așteaptă de la liderii politici și pe care Republica Moldova și le-a asumat în schimbul sprijinului din partea Uniunii Europene.

Curtea Constituțională a R. Moldova a decis miercuri, 28 aprilie 2021, că instituirea stării de urgență de către majoritatea PSRM – ȘOR este neconstituțională.