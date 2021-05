Uniunea Salvați Basarabia (USB), o formațiune politică pro-unionistă, a anunțat astăzi că va participa la alegerile parlamentare anticipate pe listele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), lansată recent în Republica Moldova.

Potrivit lui Valeriu Munteanu, liderul USB, scopul acestei decizii este de a crea o forță unionistă puternică la alegerile parlamentare din 11 iulie 2021.

„De un an și jumătate în spațiul românesc a apărut un partid Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care în mod deschis și-a asumat dezideratul Unirii. AUR este un partid parlamentar care într-un an de la fondare are 47 de senatori și deputați, 11 la sută din toți legislatorii de la București. Este un partid în creștere, care în 2024 va fi la guvernare și va impune tema Unirii nu doar pe agenda publică, dar și în implementare. Însă, în Republica Moldova, din păcate, în ultimul timp, nu am reușit să articulăm și să catalizăm o forță politică unionistă, astfel încât românii basarabeni să fie reprezentați în Parlamentul de la Chișinău. (…) USB a dat curs invitației AUR și am considerat că trebuie să participăm împreună la alegerile parlamentare din R. Moldova. Trebuie să ne conjugăm eforturile și trebuie să ne integrăm organizat în această mișcare a AUR care militează și care muncește inclusiv pentru Basarabia noastră”, a anunțat Valeriu Munteanu.

La rândul său, Vlad Bilețchi, liderul AUR Moldova, a îndemnat și alte partide unioniste să se alăture formațiunii sale pentru a participa în comun la alegerile parlamentare anticipate.

„Cel mai tragic lucru este că unioniștii, oameni cu crez național, cu mintea limpede și conștiința curată sunt, deocamdată, împrăștiați și dezbinați în foarte multe partide unioniste și existența în această dezbinare ne face să fim absenți din Parlamentul de la Chișinău. Absența noastră din Parlamentul R. Moldova împinge clasa politică spre alianțe nefirești, care ulterior se transformă în compromisuri cu propria conștiință și aduc la putere plahotniuci, șori, dodoni, vorinini și alt fel de hoți și oligarhi. (…) De acea, noi vom continua să dialogăm cu toate partidele unioniste. Dacă nu se va putea dialoga într-un spațiu de partid, vom merge în orice spațiu informal. Dacă nu vor dori cei pe care-i invităm să vină, vom merge noi la ei. Vom depune toate eforturile pentru a uni pe cât de mult posibil acest segment național, românesc, care merită și trebuie să fie în Parlamentul R. Moldova”, a declarat Vlad Bilețchi.

Amintim că marți, Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova a invitat toate forțele politice pro-românești și unioniste la dialog pentru a forma o listă națională în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

AUR Moldova reprezintă o forță politică patriotică care militează pentru respectarea libertății și drepturilor fundamentale, așa cum ele există în România și în spațiul Uniunii Europene. Pilonii de bază ai AUR sunt familia, națiunea, credința și libertatea.