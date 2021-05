Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor din R. Moldova, va fi primul pe lista blocului electoral creat de PSRM-PCRM pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Anunțul a fost făcut de Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor.

„Pe mine așa m-au învățat părinții, buneii, că tot timpul trebuie să le ofer locul în față celor mai experimentați, mai în vârstă. Eu cred că Vladimir Voronin este mai experimentat ca mine. Are două mandate de președinte, are o experiență enormă. Am spus că este cel mai bun președinte al R. Moldova din istoria modernă a statului. De aceea, Vladimir Voronin va fi capul de listă al acestui bloc”, a spus liderul PSRM pentru presa de la Chișinău.

Totodată, Dodon a subliniat că imediat după scrutinul electoral din 11 iulie 2021, în Parlamentul de la Chișinău vor fi create două formațiuni, fracțiunea socialiștilor și fracțiunea comuniștilor.

Ulterior, în cadrul emisiunii sale online, liderul PSRM a specificat că, vineri, 14 mai 2021, lista candidaților blocului ,,socialiştilor şi comuniştilor” a fost deja depusă la Comisia Electorală Centrală. Astfel, comuniștii lui Voronin vor avea doar trei oameni în lista primilor 10 candidați.

„Vă voi prezenta primii zece candidaţi de pe lista blocului: Vladimir Voronin, Igor Dodon, Zinaida Greceanîi, Vlad Batrîncea, Oleg Reidman, Bogdan Țîrdea, Ala Dolința, Ala Pilipetcaia, Elena Bodnarenco, Alexandr Suhodolschi”, a enumerat Dodon.

Amintim că, miercuri, 12 mai 2021, Igor Dodon, liderul PSRM și Vladimir Voronin, președintele PCRM au semnat documentul oficial în vederea creării unui bloc electoral pentru alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova.

Ulterior, cele două formațiuni au depus actele la Comisia Electorală Centrală în vederea înregistrării Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS) pentru participarea la scrutinul din 11 iulie, iar joi, 13 mai 2021, autoritatea electorală s-a pronunțat în favoarea acestui fapt.