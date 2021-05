Parcul „Alunelul” din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău are acum alei pavate, sistem modern de iluminare, camere de supraveghere video, mobilier nou și o fântână arteziană, grație unui sprijin frățesc oferit de România.

Această grădină publică a fost reconstruită datorită unui ajutor financiar considerabil în valoare de 848 de mii de euro oferit de Primăria Sectorului 6 din București. În timp ce Primăria mun. Chişinău a alocat puţin peste 6 milioane de lei moldovenești pentru amenajarea aleilor.

„Sectorul 6 din municipiul București este înfrățit cu sectorul Buiucani din mun. Chișinău, iar aceasta înseamnă că de acum încolo, pentru o perioada lungă de timp, destinele noastre vor fi împletite. Proiectul respectiv este doar începutul acestei înfrățiri pe care ne-o dorim fructuoasă. (…) Ceea ce pot să vă transmit din partea locuitorilor Sectorului 6 este că ne dorim să fim frați mai departe. Cred că avem ce să ne oferim unii altora. Vrem să fim împreună în cât mai multe proiecte, astfel încât calitatea vieții și calitatea administrației să crească pentru oamenii din sectoarele noastre”, a declarat Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al mun. București.

La rândul său, Vadim Brânzaniuc, pretorul sectorului Buiucani din Chișinău, a mulțumit tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect și a explicat cât de important a fost sprijinul oferit de România.

„În 2019, ne-am aventurat cu doar 5 milioane de lei moldovenești să reabilităm acest parc, chiar dacă valoarea lucrărilor din start era mult mai mare. În acel an, am reușit să reabilităm aleile pietonale, după care s-a adeverit că aveam mai mult de lucru decât stabilisem inițial. Însă, Dumnezeu e bun cu noi și suntem norocoși că atunci am semnat Acordul de Înfrățire cu Sectorul 6 din București. Prin urmare, în iulie 2020, Consiliul local al Sectorul 6 din municipiul București a decis să finanțeze finalizarea lucrărilor și reabilitarea în întregime a parcului Alunelul. Astfel, astăzi avem un parc reconstruit, cu fântână arteziană în centru, mobilier și cu un teatru de vară”, a punctat Vadim Brânzaniuc.

La evenimentul de inaugurare a grădinii publice a participat și Adrian Dupu, secretar de stat al Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, care a remarcat că reconstrucția acestui parc este încă o dovadă a faptului că frații pot construi lucruri frumoase. „Am venit puțin mai devreme prin parc și am văzut că la nicio intrare nu era niciun paznic care să verifice buletinul sau să întrebe ce limbă vorbim. Acest lucru demonstrează că România a făcut mereu tot ce a putut pentru cetățenii R. Moldova, indiferent de limba vorbită, apartenență etnică, etc. România a demonstrat acest lucru constant timp de 30 de ani și, mai ales, în ultimii 11 ani de parteneriat strategic”, a menționat secretarul de stat de la București.

Totodată, și Daniel Ioniță, ambasadorul României la Chișinău a subliniat că acesta este doar unul din multele exemple prin care România a arătat că a fost, este și va fi întotdeauna alături de cetățenii R. Moldova. „Dacă nu reușim, prin tot ceea ce facem, să vă ducem pe dvs. dintr-odată în Europa, reușim ca prin aceste proiecte să aducem o bucățică de Europa aproape de dvs. și să vă spunem că acest parc este construit la standarde înalte europene. Vom susține în continuare cetățenii R. Moldova indiferent de limba vorbită, cetățenie și apartenență etnică, și vom fi neobosiți în a acționa pentru strângerea legăturilor de parteneriat strategic dintre România și R. Moldova”, a mai afirmat ambasadorul Daniel Ioniță.

Lucrările de reconstrucție a Parcului „Alunelul” au început în anul 2019 și au constat în amenajarea aleilor pietonale și a spațiilor verzi, reconstrucția teatrului de vara, instalarea unui sistem automatizat de irigare, modernizarea sistemului de iluminat, amenajarea terenurilor de sport multifuncționale, instalarea fântânilor arteziene moderne și a mobilierului urban, reabilitarea teritoriului adiacent cu amenajarea unei centuri prevăzute pentru persoanele care practică sportul și pentru cicliști, dar și instalarea sistemului video și audio în parc.

Parcul „Alunelul” din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău a fost inaugurat sâmbătă, 15 mai 2021. Evenimentul a culminat cu un concert la care au participat maestrul Eugen Doga şi orchestra de muzică populară Lautarii, condusă de Nicolae Botgros.