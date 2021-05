În 2020, Rusia s-a clasat pe locul 129 din 176 de țări, în timp ce Polonia pe 45, iar România și Ungaria pe 69. Pentru a va face o imagine a scăderii PIB-ului pe cap de locuitor din Rusia, cât și comparația cu România, sursa citată prezintă date de la Country Economy.

2014 – Rusia – 14.008 $, România – 10.022 $

2015 – Rusia – 9.258 $, România – 8.942 $

2016 – Rusia – 8.724 $, România – 9.520 $

2017 – Rusia – 10.724 $, România – 10.777 $

2018 – Rusia – 11.262 $, România – 12.363 $

2019 – Rusia – 11.512 $, România – 12.867 $

2020 – Rusia – 10.042 $, România – 12.892 $.

Analiza economica mai prezintă și faptul că din cauza lui Putin și politicilor sale de austeritate, nivelul de trai din Rusia a scăzut cu 11% in ultimii șapte ani. Valoarea PIB-ului general al țării a coborât de la 2,3 trilioane de dolari in 2013, pana la 1,5 trilioane de dolari in 2020. Iar Bursa de la Moscova a ajuns la 53% față de nivelul de maximum din mai 2008.