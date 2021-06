De Ziua Românilor de Pretutindeni, în satul Cobani din raionul Glodeni a fost inaugurat un bust de bronz al mareului domnitor Mihai Viteazul. Voievodul a făcut popas în localitate, împreună cu ostaşii săi, la sfârşitul secolului al XVI-lea, iar bustul le va aminti localnicilor despre cel care a intrat în istoriografie ca precursor al unificării românilor, notează TVR Moldova.

Una dintre cele mai importante personalităţi ale poporului român -Mihai Viteazul-, a fost înveşnicit în bronz în satul Cobani, datorită Asociaţiei Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.

„A trecut cam mult, dar am reuşit să îl punem pe 30 mai – Ziua Românilor de Pretutindeni. Am ales ziua aceasta pentru că Mihai Viteazul, într-o scrisoare adresată patriarhului Constantinopolului în 1598, îi spune nu vin să mă lupt cu turcii ci să eliberez Grecia că nu am timp. Mă duc la Iaşi să eliberez Moldova de ocupaţie polonă”, a declarat directorul executiv al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Mircea Cosma.

Sculptura este o creaţie unică realizată de renumitul artist, Veaceslav Jigliţchi. Artistul a lucrat 3 luni la acest important proiect.

„Din start am făcut o machetă din plastilină după chipul lui Mihai Viteazul. Ne-am ghidat de acele fotografii pe care le avem şi care au rămas din acele vremuri, dar şi de lucrările pictorilor de atunci. Ne-am inspirat de la lucrările artiştilor realizate până la noi”, a subliniat sculptorul.

Președintele raionului Glodeni, Ion Cojocari, spune că a așteptat acest eveniment încă de când a descoperit în arhivele Academiei Române că în anul 1600 oastea lui Mihai Viteazul în frunte cu generalul Baba Novac în campania spre Hotin, trecând Prutul în Basarabia, în vatra veche a satului Cobani care atunci se numea Zubreuţi, a făcut un popas cu cei 7 mii de ostaşi în care au stat câteva zile.

La eveniment au fost şi oaspeţi din România.

„Am venit să ne împletim emoţiile în faţa acestei personalităţi care este Mihai Viteazul şi care ne-a demonstrat că se poate, că uniţi putem să stăm la masa oamenilor lumii, că nu suntem naţiune de mâna a doua, dar trebuie să ne unim cugetul şi simţirile, să avem lideri puternici care să ştie să ne reprezinte şi să ne ducă acolo unde ne e locul”, a menționat vicepreședintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Camelia Tabără.

Bustul lui Mihai Viteazul de la Cobani este al cincilea monument al domnitorului ridicat în Republica Moldova, ridicarea căruia s-a datorat colaborării dintre Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Consiliul Raional Glodeni și Primăria Cobani. După inaugurarea bustului, delegaţia de oficiali a mers la Festivalul raional de folclor „Cântă de răsună lunca” din satul Cobani.