Alianța pentru Unirea Românilor își propune să acceadă în Parlamentul de la Chișinău și să contribuie la formarea unei majorități parlamentare proeuropene și unioniste. Declarații în acest sens au fost făcute de Dorin Chirtoacă, liderul Partidului Liberal, care s-a alăturat la AUR în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Fiind întrebat cum a decis să se alăture la AUR, un partid despre care se spune că ar fi xenofob, ultranaționalist, extremist, antieuropean, anti-NATO, anti-COVID și prorus, fostul primar de Chișinău a remarcat că „se încearcă contestarea AUR și în R. Moldova, din frustrare și incapacitate de a digera concurența”.



„O parte din epitetele de mai sus s-a încercat să-mi fie lipite și mie, și colegilor din PL, și celor din Frontul Popular, din care au făcut parte și Mihai, și Gheorghe Ghimpu. Or, sunt chestiuni deja afumate. Acum asistăm la procesul de digerare a unui partid politic nou apărut pe scena politică românească. Întrucât digerarea se face în stil balcanic, se aruncă cu tot ce se poate asupra AUR-ului, în speranța că ceva se va lipi de ei, după care vor opri creșterea, se vor plafona și va începe erodarea partidului. Când nu-s argumente, se trece la metode care nici nu au legătură cu realitatea. Se încearcă contestarea AUR și în R. Moldova, din frustrare și incapacitate de a digera concurența. Chestiunea asta inevitabil va trece atunci când cei care au lansat retorica respectivă își vor da seama că este una păguboasă și are efect de bumerang. De ce ne-am alipit de AUR? Pentru că PL, de ani de zile, a căutat să consolideze curentul unionist. Creând Mișcarea „Unirea”, am reușit să transmitem un mesaj de credibilitate unioniștilor, că suntem contra dezbinării. Chestiunea asta avea nevoie de continuitate, care a venit prin intermediul AUR, partid pentru care au votat 600 de mii de alegători la parlamentarele din România. Între timp, PPR, unul dintre partidele componente ale Mișcării „Unirea”, și-a schimbat numele în AUR Moldova și a făcut parteneriat cu AUR București, iar un alt partid, USB, a fuzionat cu AUR. Și atunci a fost firesc să participăm împreună la aceste alegeri. Pentru a obține o mobilizare cât mai mare a cetățenilor, formula cea mai eficientă a fost să mergem pe lista AUR. În felul acesta, vom avea pragul electoral de 5% și oamenii vor înțelege că pentru noi primează interesul național”, a menționat Dorin Chirtoacă în cadrul unui interviu pentru presa de la Chișinău.

Totodată, politicianul a specificat că la alegerile parlamentare din Republica Moldova, AUR își dorește să obțină toate mandatele unioniste, după care își propune mai mulți pași. „Pasul unu, să fim în legislativ, sub stindardul AUR. Pasul doi, să avem o majoritate parlamentară proeuropeană și unionistă, fără Usatîi, fără Șor, fără… (…) Pasul trei este ca, la următoarele parlamentare, să vorbim deja despre posibilitatea obținerii unei majorități unioniste și la Chișinău, și la București, astfel încât să votăm Unirea în ambele parlamente”, a mai adăugat politicianul.

De asemenea, Chirtoacă a menționat că „vom încerca să transpunem legislația din România și Europa în legislația R. Moldova, așa ca oamenii să simtă schimbarea”.

„Împreună cu România, trebuie să creăm fonduri speciale pentru dezvoltare. De exemplu, anual să vină 100 mln de euro în primăriile din R. Moldova. E un proiect mai vechi, pe care l-am propus tuturor guvernelor de la București în cei zece ani cât am fost primar. Trebuie să implementăm proiecte investiționale în toată țara, să introducem alocații pentru copii, subvenții în agricultură, căci agricultorii noștri sunt condamnați la sărăcie. Vom propune proiecte de legi în această privință. Dacă le vor susține, foarte bine, dacă nu, vom câștiga puncte electorale la următoarele alegeri. Este lupta democratică clasică”, a mai spus sursa.

Fiind întrebat cât ar constitui toate voturile unioniste în R. Moldova, Dorin Chirtoacă a amintit că anterior, PL a acumulat 10-15 la sută voturi unioniste. „Ne-am dori același rezultat, dar obiectivul este să ajungem în parlament. De aceea vom fi bucuroși de fiece vot”, a conchis candidatul AUR.