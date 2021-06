O treime din basarabeni au deja cetățenia română, ceea ce înseamnă că unirea a fost înfăptuită pe o porțiune, a declarat senatorul AUR Sorin Lavric, în contextul candidaturii AUR Moldova la alegerile parlamentare din Republica Moldova.

„Când am candidat noi aici în România, nimeni nu ne dădea nicio șansă. (…) Suntem priviți ca dușmanii care vor să destrame și Basarabia, vor să cucerească tot și să strice toate calculele politicienilor de acolo, când de fapt nu este vorba de așa ceva. Să ne amintim că la împlinirea Centenarului Unirii, în martie 2018, George Simion a fost acolo și a organizat, în Piața Centrală de lângă statuia lui Ștefan, o mișcare populară de o anvergură de nemaiîntâlnit. Nu mai zic de acele declarații de independență pe care tot el le-a inspirat, declarații rostite de autoritățile locale”, a declarat parlamentarul într-un interviu.

Lavric a amintit despre alianța AUR R. Moldova cu cele trei partide, Partidul Liberal al lui Chirtoacă, fostul primar al Chișinăului, cu Partidul Popular Românesc și cu Uniunea Salvați Basarabia, condusă de Valeriu Munteanu.

„Această coaliție merge sub egida AUR. Pe lângă doctrina noastră de dreapta, naționalistă, creștină, organică, drumul unionist este o constantă de la care nu o să ne abatem deloc. (…) Avem mari șanse. 50% dintre basarabeni chiar își doresc unirea, iar o treime, adică un milion, au deja dublă cetățenie, o au și pe cea română. Când o treime din basarabeni au deja cetățenia statului român înseamnă că unirea are loc deja și, într-un fel, am înfăptuit-o pe o porțiune”, a mai spus acesta.

Vorbind despre politicienii de la Chișinău, și în special despre comuniști, senatorul Alianței pentru Unirea Românilor a spus că basarabenii care își doresc unirea nu ar trebui să aibă nicio așteptare de la aceștia.

„De la Voronin, Dodon sau Plahotniuc nu este nimic de așteptat, ei sunt ca niște latifundiari, se poartă ca niște boieri scăpătați, lipsiți de cultură (…) trebuie priviți ca niște căpușe financiare lipsite de scrupule. (….) Doamna Maia Sandu se consideră proeuropeană, însă ea vede acea parte actuală a Europei pe care noi nu o agreăm, Europa pseudo-valorilor, adică de Europa corectitudinii politice, a federalizării, prin schimbarea UE într-un suprastat federal cu o singură capitală și cu un singur guvern, și apoi o Europă a colonizării, toate acestea sunt pseudo-valori. Colonizare înseamnă să aduci premeditat din afara UE, în mod masiv, populații alogene de peste tot, să le aduci aici, urmărind această încrucișare malefică, diabolică, la capătul căreia rasa albă va fi distrusă”, a mai comentat senatorul.

La sfârșitul lunii martie, Alianța pentru Unirea Românilor s-a lansat și la Chișinău, iar la începutul lunii martie a fost înregistrat oficial în Registrul partidelor politice din Republica Moldova. În acest context, formațiunea a anunțat că va candida la alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021.