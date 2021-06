La alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, Igor Dodon, liderul PSRM, va încerca să organizeze din nou transportarea alegătorilor din regiunea transnistreană la secțiile de votare. Declarații în acest sens au fost făcute de Igor Grosu, președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate.

„Eu nu cred că Dodon s-a lepădat de năravurile vechi, eu nu cred în lucrul acesta. El, Șor, Plahotniuc se conduc de aceleași modele și comportamente electorale, ei nu pot face altfel campanie electorală, ei știu să cumpere, ei știu să sperie oamenii, ei știu să șantajeze oamenii și clar lucru că el o să recurgă și de data aceasta la aceleași practici, probabil o să se înțeleagă iarăși cu partenerul lui de la Tiraspol. Cum se face? Cumva se iau ca bază oamenii, cetățenii noștri care muncesc în sectorul public acolo, fie în întreprinderi și condiția, cum era data trecută, „dacă nu-mi aduci luni fișa din buletin cu ștampila „votat” o să ai probleme”. Atunci îi speriau că îi bagă în carantină pe 14 zile, asta era sperietoarea. (…) Iată care-i șantajul și el o să recurgă la lucrurile acestea, dar noi o să-l descurajăm”, a declarat Igor Grosu pentru Europa Liberă.

Potrivit politicianului, chiar dacă vor fi observatori care vor supraveghea alegerile, „foarte mult contează care va fi comportamentul poliției, al Ministerului de Interne, al Agenției Naționale Transport Auto pentru că, dacă o să înceapă iarăși transportarea în masă, sigur că va fi o problemă.”.

De asemenea, Grosu s-a referit și la deschiderea celor două secții de votare suplimentare – una la Tighina și alta la Corjova.

„Da, au mai deschis și noi toți am văzut care este reacția, fiindcă ei încearcă să deschidă aceste secții pe un teritoriu pe care nu-l controlează autoritățile constituționale și aceasta este o problemă. CEC-ul, cel puțin în discuțiile pe care le-am avut marți, noi am avut acces în clădirea CEC-ului, am discutat cu câțiva reprezentanți ai Comisiei (pentru că nu erau toți pe loc), ei înțeleg că este o mare problemă și chiar și exponenții lui Dodon de acolo au înțeles, dar zic: „Da, dar o să vedem dacă poliția o să ne spună, dacă Comisia Unificată de Control” ș.a.m.d. Deci este clar că totul este la limită și atâta timp cât nu poți garanta accesul concurenților electorali acolo să-și prezinte programele, observatorilor, televiziunii, mass-mediei, desigur că nu poți asigura un proces electoral corect”, a punctat liderul PAS.

Amintim că autoritatea electorală centrală a decis organizarea a 44 de secții de votare la parlamentare pentru cetățenii cu drept de vot din regiunea transnistreană, cu două mai multe decât la alegerile prezidențiale de anul trecut.

În context, Serviciul de Informații și Securitate a atenționat asupra riscurilor organizării acestor secții, în mod special a celor două secții din municipiul Tighina, dar și a celei din comuna Corjova, raionul Dubăsari.