Un antreprenor din Republica Moldova a reuşit să obţină un certificat cu ajutorul căruia își poate vinde marfa pe piața internațională, datorită sprijinului financiar oferit de Banca Mondială. Antreprenorul cultivă ciuperci şi vrea să le exporte în România, notează TVR Moldova.

Certificatul ISO 22 000 pe care l-a obținut antreprenorul Adrian Focșa este un document care ajută firmele din industria alimentară să devină competitive pe piaţa internaţională şi să controleze riscurile de securitate alimentară.

Bărbatul și-a început afacerea cu ciuperci în urmă cu 4 ani. A studiat piaţa externă şi a implementat apoi tehnicile învățate în culturile lui.

„Ciupearca este ca un burete. În ea se absoarbe la maxim tot ce este rău. Pentru asta am creat un tip nou de fabrică cum am văzut în Polonia. Am adus o performanţă unde avem un climat control, putem face o dezinfecţie. Aceasta sporeşte şi roada produsului dat”, spune antreprenorul pentru sursa citată.

În seră, ciupercile sunt crescute în compost pe rafturi etajate. Ele beneficiază de o temperatură constantă de până la +18 grade, indiferent care este temperatura de afară. Mai mult decât atât, cei 17 angajaţi reuşesc zilnic că strângă până la 700 kg de ciuperci.

„Noi reglăm temperatura şi ducem graficile de recoltare a ciupercilor, adică vedem ce umeditate este, care este CO2, temperatura aerului în interior, în exterior, absolut tot procesul este tehnologic”, mai spune Adrian Focșa.

După ce sunt culese, ciupercile merg direct într-o camera frigorifică, unde temperatura este de zero grade Celsius, iar de acolo pleacă la vânzare. Afacerea a fost serios afectată de pandemie, dar antreprenorul a beneficiat de proiectul „Ameliorarea Competitivităţii” al Băncii Mondiale şi a primit un grant nerambursabil în valoare de 75.000 de lei, bani care au fost investiţi în obţinerea certificatului ISO 22 000.

„Am demonstrat prin certificat că această fabrică poate da o stabilitate anul împrejur la companiile care contractează şi noi le putem livra marfa non-stop fără întrerupere. La orice companie de retail ca să venim cu produsul nostru spre vânzare este nevoie de acest cerificat”, a mai declarat omul de afaceri.

Granturile PAC sunt disponibile pentru toate Întreprinderile mici şi mijlocii din Republica Moldova hotărâte să producă mai multă valoare adăugată pentru export.