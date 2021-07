În anul pandemiei provocate de noul coronavirus, Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei a oferit sprijin de peste 650.000 de euro persoanelor vulnerabile din Republica Moldova, se arată într-un raport de activitate publicat de aceștia.

„În anul 2020 am reușit să continuăm, ba chiar să extindem unele programe ale Diaconiei, pentru că, indiferent de pandemie, am oferit asistență în servicii sociale, am hrănit, am îmbrăcat oameni și le-am dat o speranță în ziua de mâine (…) Toate acestea au fost datorate încrederii pe care o au comunitățile de oameni, care înțeleg nevoia aproapelui, donatori, voluntari, colaboratori, care sunt exemple vii de filantropie. Ei sunt cei care au marcat prin activitatea cotidiană Anul comemorativ al filantropilor ortodocși declarat de Sfântul Sinod al Patriarhiei Române”, a declarat directorul executiv al organizației, Igor Belei.

Misiunea Diaconia a oferit sprijin în valoare de 650.250 de euro. Această sumă a fost distribuită pe patru mari direcții, prezentate de Basilica.ro.

212.000 euro: Intervenție în comunități

Proiectul DARE (Dream, Achieve, Realize, Express)

138 de sesiuni de formare a abilităților de viață la copii prin metoda SOLE (medii de învățare auto-organizate);

24 de activități comunitare și sesiuni informative cu participarea părinților;

5 proiecte comunitare implementate ca urmare a problemelor identificate de către copii.

Facilitare comunitară

10 grupuri de inițiativă locală au sprijinit 500 de persoane din 10 lcoalități

Programul „Brațele părintești”

117 copii din 23 de comunități au primit asistență materială pentru a putea frecventa școala.

Programul „Banca de haine”

25 tone de haine, încălțăminte și jucării au fost colectate și redistribuite unui număr de 1.136 de persoane din 17 localități

205.500 euro: Combaterea sărăciei extreme și foamei

Formare și consiliere pentru prevenția Covid-19

80 de sesiuni de formare și consultanță pentru 10 companii cu 1.280 de angajați, în scopul continuării activității economice și pentru prevenirea reducerii locurilor de muncă în pandemie;

Prima bancă de alimente din Republica Moldova

53 de organizații partenere

14 donatori

23 de tone de alimente recuperate

Cantina socială mobilă

6.000 de prânzuri calde la cantina socială mobilă până în martie 2020

672 prânzuri complexe distribuite la domiciliu

167.500 euro: Asistență pentru familie și copil

Programul „În brațele mamei”

Centrul Maternal

Găzduire în regim de urgență și asistență complexă pentru 23 cupluri mamă-copil;

Centrul de consultanță

13 cupluri mamă-copil au fost asistate în comunitate;

25 de familii au beneficiat de asistență psihologică, socială, juridică și spirituală;

66 de familii au beneficiat de asistență materială lunară;

41 de familii au beneficiat de asistență materială (pachet unic).

Centrul de găzduire secundară „Casa Maria”

3 cupluri mamă-copil au beneficiat de asistență în Centrul de găzduire secundară „Casa Maria”;

Programul „Spre independență”

Găzduire pe termen mediu într-un apartament social pentru șase fete orfane care părăsesc sistemul rezidențial de stat

65.000 euro: Promovarea solidarității și programe de tineret

9 formări pentru voluntarii Diaconiei pe diferite tematici (Politica de Protecție a Copilului, Storytelling, Prevenirea risipei alimentare, etc.)

10 voluntari au participat la atelierele de confecționare a 1.388 de mărțișoare pentru strângerea de fonduri;

38 de voluntari au devenit ambasadori ai Campaniei de prevenire a risipei alimentare;

50 de voluntari s-au implicat în colecta de produse alimentare pentru prevenția risipei;

20 voluntari au participat la atelierele de confecționare a 2.297 felicitări de Crăciun și pregătirea scrisorilor pentru potențiali donatori.

14 voluntari au pregătit activități de animație pentru 200 de copii din parohii;

30 de voluntari au pregătit și distribuit pachetelor alimentare pentru bătrâni/familii în criză;

48 de voluntari au distribuit la domiciliul vârstnicilor prânzuri calde în pandemie (Cantina Socială Mobilă).

În 2021 Misiunea Socială Diaconia, membră a Federației Filantropia a Patriarhiei Române, sărbătorește 20 de ani de activitate.

Misiunea organizației este să dezvolte modele de intervenție socială bazate pe abordarea omului după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, într‑o relație de împărtășire și încredere cu partenerii sociali.