Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că decizia Curții de Apel de a micșora numărul secțiilor de vot pentru locuitorii din stânga Nistrului de la 41 până la 12 reprezintă „mai mult decât o crimă” și anunță proteste.

„De la statul captiv sub Plahotniuc iată că am ajuns la statul dezintegrat sub Maia Sandu. Prin limitarea votului cetățenilor moldoveni din stânga Nistrului se comite un act grav de încălcare a drepturilor și libertăților acestora și se creează în mod intenționat un zid politic suplimentar între cele două maluri. Ceea ce fac partidele de dreapta, președinta (și sfetnicii lor străini) în raport cu moldovenii din Transnistria e mai mult decât o crimă, e o greșeală foarte serioasă și cu consecințe pe termen lung care afectează suveranitatea și integritatea țării”, a scris Dodon pe Facebook.

Liderul PSRM spune că limitarea votului pentru cetățenii R. Moldova face parte din strategia Occidentului prin care se dorește renunțarea la regiunea transnistreană și provocarea unor noi tensiuni și conflicte pe Nistru.

„De aceea, pentru ziua de mâine noi anunțăm acțiuni de protest față de decizia antidemocratică și antistatală a Curții de Apel privind reducerea numărului secțiilor de vot din Transnistria. Partidele de dreapta și președinta lor au întrecut măsura și sfidează în mod repetat Constituția țării, însă Blocul Comuniștilor și Socialiștilor este gata să apere drepturile constituționale ale poporului până la și după alegeri, în orice circumstanțe”, a mai scris politicianul.

Curtea de Apel Chișinău a hotărât ca numărul secțiilor de votare, destinate cetățenilor moldoveni din regiunea transnistreană, să fie redus de la 41 la 12 secții de votare. Decizia a fost luată în urma unei constatări depuse la Curtea de Apel de către Platformei DA.