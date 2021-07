În ziua alegerilor parlamentare din 11 iulie, companiile CBS Research şi CIVIS vor realiza un sondaj în rândul alegătorilor care participă la vot. Sondajul este realizat la comanda Comunităţii WatchDog.MD şi a Institutului de Politici Publice.

Alegătorii vor fi întrebaţi dacă au mers deja la votare, iar celor care la momentul apelului deja au votat le vor fi adresate câteva întrebări, inclusiv pentru cine au votat, scrie Radio Chişinău.

Rezultatele prealabile ale sondajului vor fi prezentate la ora 21,00, iar cele finale la ora 22,00.

Sondajul este realizat în cadrul proiectului „Countering disinformation and promotion of election integrity”, finanţat de către European Endowment for Democracy, implementat de către Comunitatea WatchDog.MD în parteneriat cu Institutul de Politici publice.

Sondajul respectiv are drept scop stabilirea preferințelor de vot ale cetățenilor, precum și aflarea profilului alegătorilor unui sau altui concurent electoral.

Pe 11 iulie 2021, în R. Moldova au loc alegerile parlamentare anticipate. Alegătorii vor putea vota pentru unul dintre cei 23 de concurenți electorali înscriși în liste.