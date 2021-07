Reîntregirea este singura șansă pentru distrugerea din temelie a sistemului criminal care a pus stăpânire pe Republica Moldova de 30 de ani. Cu acest mesaj a venit Vlad Bilețchi, liderul Alianței pentru Unirea Românilor, care a subliniat că orice soluție în afară de unirea cu România nu înseamnă altceva decât ținerea în captivitate a cetățenilor R. Moldova.

În context, unionistul a mulțumit alegătorilor care și-au pus speranța în AUR și în proiectul unionist și a felicitat Partidul Acțiune și Solidaritate pentru obținerea majorității în Parlamentul de la Chișinău.

„Noi, cei de la AUR, suntem mândri de această bătălie pe care am purtat-o în aceste două luni de zile în care am ridicat subiectul național unionist din Republica Moldova la un alt nivel, la un nivel pan-românesc, nu doar unul local, separat de Uniunea Europeană. Suntem mândri că am spus lucrurilor pe nume și ne-am bătut pentru demnitatea poporului român. Acești oameni care ne-au votat sunt adevărați eroi și au demonstrat că în pofida la orice, există un segment puternic și o așteptare enormă a unirii Republicii Moldova cu România”, a declarat Vlad Bilețchi.

Totodată, președintele AUR a menționat că formațiunea și-a atins obiectivul întrucât nici comuniștii lui Voronin împreună cu socialiștii lui Dodon, nici Renato Usatîi, controversatul primar de Bălți și nici fugarul Ilan Șor nu au ajuns la guvernare.

„După aceste alegeri, va urma o resetare a clasei politice și următorul pas va fi acceptarea unicei soluții de Unire a Republicii Moldova cu România. În continuare, le dorim succes celor de la Partidul Acțiune și Solidaritate. Aceștia au o responsabilitate enormă. Dumnealor au din această clipă toată puterea din acest stat, o majoritate covârșitoare la moment, care le permite să-și formeze de unii singuri, în mod independent, un Guvern. Nu există niciun obstacol, nicio piedică, absolut nicio rezervă pentru ca dumnealor să reușească să-și implementeze cu vârf și îndesat toate promisiunile și angajamentele asumate în campania electorală. Noi, unioniștii, vom monitoriza ca toate promisiunile să fie îndeplinite, întrucât acum nu mai este loc pentru scuze”, a precizat Vlad Bilețchi.

Amintim că la sfârșitul lunii martie curent, Alianța pentru Unirea Românilor s-a lansat și la Chișinău, după care a anunțat că va candida la alegerile parlamentare din R. Moldova. Însă, în urma rezultatelor obținute la scrutinul din 11 iulie 2021, niciun partid unionist nu a acces în Parlamentul R. Moldova. Totuși, majoritatea parlamentară a fost câștigată de Partidul Acțiune și Solidaritate, o formațiune de centru-dreapta.